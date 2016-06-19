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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Венесуэла
Аргентина - Венесуэла: обзор матча 19 июня 2016
Аргентина
19.06.2016, воскресенье, 02:00
Кубок Америки, 1/4 финала
4 : 1
Завершен
Венесуэла
8'
Г. Игуаин
28'
Г. Игуаин
60'
Л. Месси
71'
Э. Ламела
70'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Венесуэла
85'
Замена
Х. Мануэль Веласкес
️️️️
Т. Ринкон
80'
Замена
Й. Дель Валье
️️️️
Д. Мартинес
Замена
Л. Билья
️️️️
Э. Банега
80'
77'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Игуаин
74'
ГОЛ! 4:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Л. Месси
71'
70'
ГОЛ! 3:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Гуэрра
Замена
Э. Ламела
️️️️
Н. Гайтан
67'
63'
Желтая карточка
А. Фигуэра
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Н. Гайтан
60'
55'
Замена
Хуанпи
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
52'
Желтая карточка
В. Анхель
44'
Пенальти не реализован!
Л. Мануэль Сейхас
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
28'
Желтая карточка
Н. Гайтан
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Месси
8'
4'
Желтая карточка
Л. Мануэль Сейхас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Николас Гайтан
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Венесуэла
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
15
Алехандро Гуэрра
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
19
Аркуэмедес Фигуэра
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Хосе Мануэль Веласкес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
7
Йонатан Дель Валье
ЛВ
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
14
Карлос Суарес
ЦП
10
Ромуло Отеро
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Кристиан Сантос
ЦФ
3-2-3-1-1
9
Ромеро
16
Рохо
19
Отаменди
14
Маскерано
11
Мори
2
Меркадо
20
Гайтан
8
Фернандес
7
Банега
10
Месси
9
Игуаин
4-4-2
12
Эрнандес
4
Вискаррондо
21
Гонсалес
21
Фелчер
3
Анхель
13
Сейхас
8
Ринкон
19
Фигуэра
15
Гуэрра
17
Мартинес
23
Рондон
7
Банега
5
Билья
5
Билья
7
Банега
20
Гайтан
8
Ламела
8
Ламела
20
Гайтан
9
Игуаин
9
Агуэро
9
Агуэро
9
Игуаин
8
Ринкон
6
Веласкес
6
Веласкес
8
Ринкон
13
Сейхас
10
Хуанпи
10
Хуанпи
13
Сейхас
17
Мартинес
7
Дель Валье
7
Дель Валье
17
Мартинес
Остались в запасе
Аргентина
Венесуэла
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
15
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос Суарес
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Ромуло Отеро
ЦП
6
Янхель Эррера
ЦП
18
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
19
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Статистика матча Аргентина - Венесуэла
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Гарсия Ороско
(Мехико)
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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