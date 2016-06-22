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Расписание матчей
Кубок Америки
США - Аргентина
США - Аргентина: обзор матча 22 июня 2016
США
22.06.2016, среда, 04:00
Кубок Америки, 1/2 финала
0 : 4
Завершен
Аргентина
3'
Э. Лавесси
32'
Л. Месси
50'
Г. Игуаин
86'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Аргентина
86'
ГОЛ! 0:4!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Месси
84'
Замена
В. Куэста
️️️️
М. Рохо
Замена
Д. Нагбе
️️️️
К. Демпси
78'
67'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Лавесси
Замена
С. Бирнбаум
️️️️
К. Беккерман
60'
59'
Замена
Л. Билья
️️️️
А. Фернандес
50'
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Вондоловски
45'
32'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Желтая карточка
К. Вондоловски
31'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
20
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Клинт Демпси
ЦП
19
Грэм Зуси
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
18
Крис Вондоловски
ЦФ
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
7
Эвер Банега
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
США
18
Этан Хорват
ВР
12
Тим Ховард
ВР
14
Майкл Ороско
ЦЗ
3
Стив Бирнбаум
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
10
Дарлингтон Нагбе
ЦП
16
Перри Китчен
ЦП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
3-5-2
1
Гьюзан
22
Йедлин
6
Брукс
20
Кэмерон
19
Зуси
15
Беккерман
23
Джонсон
4
Брэдли
8
Демпси
18
Вондоловски
9
Зардес
3-2-2-1-2
9
Ромеро
16
Рохо
14
Маскерано
19
Отаменди
2
Меркадо
11
Мори
7
Банега
8
Фернандес
10
Месси
9
Игуаин
22
Лавесси
18
Вондоловски
10
Пулишич
10
Пулишич
18
Вондоловски
15
Беккерман
3
Бирнбаум
3
Бирнбаум
15
Беккерман
8
Демпси
10
Нагбе
10
Нагбе
8
Демпси
16
Рохо
15
Куэста
15
Куэста
16
Рохо
8
Фернандес
5
Билья
5
Билья
8
Фернандес
22
Лавесси
8
Ламела
8
Ламела
22
Лавесси
Остались в запасе
США
Аргентина
14
Майкл Ороско
ЦЗ
18
Этан Хорват
ВР
12
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
16
Перри Китчен
ЦП
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
14
Майкл Ороско
ЦЗ
18
Этан Хорват
ВР
12
Тим Ховард
ВР
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
16
Перри Китчен
ЦП
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча США - Аргентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Касерес
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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