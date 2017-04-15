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    Сиригу в матче против «Атлетико» отразил два пенальти за две минуты

    В матче 32-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле разгромил «Осасуну» со счетом 3:0.

    В концовке встречи голкипер гостей Сальваторе Сиригу отразил два пенальти за две минуты: шанс забить гол упустили Янник Феррейра-Карраско и Томас Тейе.

    Отметим, что 30-летний итальянец принадлежит «ПСЖ» и выступает за «Осасуну» на правах аренды. В нынешнем сезоне голкипер провел за испанский клуб в Примере 12 матчей, в которых пропустил 16 голов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 апреля 2017, 00:35

      Повезло)

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 16 апреля 2017, 00:24

      красава))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 15 апреля 2017, 22:31

      красавчик!

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