Сиригу в матче против «Атлетико» отразил два пенальти за две минуты

В матче 32-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле разгромил «Осасуну» со счетом 3:0.

В концовке встречи голкипер гостей Сальваторе Сиригу отразил два пенальти за две минуты: шанс забить гол упустили Янник Феррейра-Карраско и Томас Тейе.

Отметим, что 30-летний итальянец принадлежит «ПСЖ» и выступает за «Осасуну» на правах аренды. В нынешнем сезоне голкипер провел за испанский клуб в Примере 12 матчей, в которых пропустил 16 голов.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»