Кьеллини, Дзаньоло и Квальярелла – в заявке сборной Италии на июньские матчи отбора Евро-2020

Стала известна заявка сборной Италии на июньские матчи отбора Евро-2020 против Греции и Боснии и Герцеговины.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Антонио Миранте («Рома»);

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все – «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («Рома»), Армандо Иццо («Торино»), Джанлука Манчини («Аталанта»), Алессио Романьоли («Милан»);

Полузащитники: Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все – «Рома»), Николо Барелла («Кальяри»), Жоржиньо («Челси»), Стефано Сенси («Сассуоло»), Марко Верратти («ПСЖ»), Леонардо Спинаццола («Ювентус»);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Винценцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Мойзе Кен, Федерико Бернардески (оба – «Ювентус»), Леонардо Паволетти («Кальяри»), Маттео Политано («Интер»), Фабио Квальярелла («Сампдория»).