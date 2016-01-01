«Милан» может летом заменить Доннарумму на Сиригу

Переоцененный доннарумма этот.. Слишком рано хвалить его начали..
«Милан» рассматривает вариант с летней продажей вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
По информации Calciomercato, клуб готов расстаться с 20-летним футболистом, с которым не получается договориться о продлении контракта, истекающего в 2021 году.
Заменить своего воспитанника «Милан» может голкипером «Торино» Сальваторе Сиригу.
- Доннарумма в текущем сезоне сыграл 24 матча и пропустил 33 гола.
- Сиригу за указанный период пропустил 54 мяча в 31 игре.