«Милан» может летом заменить Доннарумму на Сиригу

«Милан» рассматривает вариант с летней продажей вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

По информации Calciomercato, клуб готов расстаться с 20-летним футболистом, с которым не получается договориться о продлении контракта, истекающего в 2021 году.

Заменить своего воспитанника «Милан» может голкипером «Торино» Сальваторе Сиригу.