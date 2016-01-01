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    «Милан» может летом заменить Доннарумму на Сиригу

    «Милан» рассматривает вариант с летней продажей вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

    По информации Calciomercato, клуб готов расстаться с 20-летним футболистом, с которым не получается договориться о продлении контракта, истекающего в 2021 году.

    Заменить своего воспитанника «Милан» может голкипером «Торино» Сальваторе Сиригу.

    • Доннарумма в текущем сезоне сыграл 24 матча и пропустил 33 гола.
    • Сиригу за указанный период пропустил 54 мяча в 31 игре.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6840

      mihail200606 1 час назад

      Переоцененный доннарумма этот.. Слишком рано хвалить его начали..

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