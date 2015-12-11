Сиригу отказался выходить на игру против «Шахтера»

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу выразил желание сменить команду нынешней зимой. Игрок отказался выходить на поле во встрече шестого тура Лиги чемпионов против «Шахтера», несмотря на планы наставника парижан Лорана Блана выпустить его в основном составе.

У Сальваторе, отсутствует игровая практика в парижском клубе и по этой причине он хотел бы перейти в другой клуб уже в январе. Вратарь считает, что поиски нового клуба значительно упростятся, если он не будет заигран за свой нынешний клуб в еврокубках.

В текущем сезоне Сиригу провел в составе «ПСЖ» всего одну игру в Лиге 1. По данным Transfermarkt.de стоимость голкипера составляет 13 миллионов евро.