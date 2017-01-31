Голкипер «ПСЖ» Сиригу перешел в «Осасуну» на правах аренды

Голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, выступавший в «Севилье» на правах аренды, остаток сезоне проведет в «Осасуне». В текущем сезоне вратарь провел три матча в Примере, пропустив четыре мяча.

Итальянец выступает за «ПСЖ» с 2011 года. На его счету 131 матч в футболке французского клуба. Ранее сообщалось, что Сиригу интересуются «Фиорентина» и «Рома».

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