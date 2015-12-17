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    Сиригу открыт для предложений

    Вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу переживает из-за отсутствия игрового времени, что способствует появлении мыслей о переходе в другую команду.

    «Конечно, то, что ты мыло играешь, никогда не делает тебя счастливым. Я всегда стараюсь сделать так, чтобы все зависело от меня, но в итоге все решает тренер. Я не могу согласиться с его решением, но как профессионал я должен его принять.

    Могу ли я уйти? Когда ты в таком клубе, как «ПСЖ», то нужно обдумать многое. Уход вполне возможен. Не знаю, что произойдет в январе, с этим разберется мой агент.

    Я готов рассмотреть любое предложение. Не имеет значения, будет ли это Италия или другая страна», – заявил Сиригу.

    Текущем сезоне голкипер провел в составе «ПСЖ» в чемпионате Франции один матч.

    Источник: Football Italia

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    17.12.2015 18:54
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