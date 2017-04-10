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    «Бавария» заинтересована в услугах Сиригу

    Голкипер «Осасуны» Сальваторе Сиригу попал в сферу интересов «Баварии». Тренерский штаб мюнхенцев видит в 30-летнем футболисте замену своему второму вратарю Свену Ульрайху, который недоволен отсутствием игровой практики и намерен сменить команду в ближайшее межсезонье.

    Напомним, что права на итальянского стража ворот принадлежат «ПСЖ». Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2018 года.

    В нынешнем сезоне Сиригу провел 14 поединков, пропустив 31 мяч. Портал Tranfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

    Источник: Sport1.de

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    10.04.2017 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 апреля 2017, 14:19

      То про Рене Адлера писали, теперь уже про Кевина Траппа! Нет, не верю.

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