«Бавария» заинтересована в услугах Сиригу

Голкипер «Осасуны» Сальваторе Сиригу попал в сферу интересов «Баварии». Тренерский штаб мюнхенцев видит в 30-летнем футболисте замену своему второму вратарю Свену Ульрайху, который недоволен отсутствием игровой практики и намерен сменить команду в ближайшее межсезонье.

Напомним, что права на итальянского стража ворот принадлежат «ПСЖ». Его контракт с парижанами рассчитан до июня 2018 года.

В нынешнем сезоне Сиригу провел 14 поединков, пропустив 31 мяч. Портал Tranfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.