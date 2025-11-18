18.11.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 10 тур
7 : 0
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
4-3-2-1
1
Ламменс
15
Менье
4
Мехеле
3
Теате
21
Кастань
8
Тилеманс
23
Раскин
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
22
Салемакерс
11
Доку
3-2-3-1-1
1
Бюхель
20
3
Гёппель
14
18
Малин
23
17
Люхингер
18
Хаслер
8
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
8
Тилеманс
6
Витсель
6
Витсель
8
Тилеманс
20
Ванакен
19
Морейра
19
Морейра
20
Ванакен
22
Салемакерс
10
Троссард
10
Троссард
22
Салемакерс
11
Доку
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Доку
17
Де Кетеларе
11
Опенда
11
Опенда
17
Де Кетеларе
3
Гёппель
19
19
3
Гёппель
17
Люхингер
20
20
17
Люхингер
7
Луке-Нотаро
5
Вайсенхофер
5
Вайсенхофер
7
Луке-Нотаро
18
Хаслер
6
6
18
Хаслер
13
Киндл
9
9
13
Киндл
Остались в запасе
Бельгия
Лихтенштейн
13
Матс Селс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Gabriel Foser
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Fabio Wolfinger
ЦП
13
L. Kranz
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
11
Dennis Salanović
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Gabriel Foser
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Fabio Wolfinger
ЦП
13
L. Kranz
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
11
Dennis Salanović
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Статистика матча Бельгия - Лихтенштейн
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
15
0
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
710
173
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
19
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
3.37
0.01
Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Лихтенштейна, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Лихтенштейн
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Источник: «Бомбардир»