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  • Бельгия – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Бельгия – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

18 ноября 2025, 21:35
Бельгия
18.11.2025, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 10 тур
7 : 0
Ответный матч – 6 : 0
Завершен
Лихтенштейн
3' Х. Ванакен 34' Ж. Доку 41' Ж. Доку 52' Б. Мехеле 55' А. Салемакерс 57' Ш. Де Кетеларе 59' Ш. Де Кетеларе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Сенне Ламменс
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Юри Тилеманс
(К) ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
18
Андреас Малин
ЦЗ
23
Jens Hofer
ЦЗ
20
Sandro Wolfinger
ЦЗ
3
Максимилиан Гёппель
ЦЗ
14
Livio Meier
ЦЗ
13
Кенни Киндл
ЛВ
17
Симон Люхингер
ЦП
18
Николас Хаслер
(К) ЦП
8
A. Sele
ЦП
7
Фабио Луке-Нотаро
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Шарль Ванхутте
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
19
Ромео Вермант
ЦФ
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Gabriel Foser
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
19
Emanuel Zünd
ЦП
20
Alessio Hasler
ЦП
5
Йонас Вайсенхофер
ЦП
16
Fabio Wolfinger
ЦП
13
L. Kranz
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
6
S. Schlegel
ЦФ
11
Dennis Salanović
ЦФ
9
W. Pizzi
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламменс
15
Менье
4
Мехеле
3
Теате
21
Кастань
8
Тилеманс
23
Раскин
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
22
Салемакерс
11
Доку
3-2-3-1-1
1
Бюхель
20
3
Гёппель
14
18
Малин
23
17
Люхингер
18
Хаслер
8
13
Киндл
7
Луке-Нотаро
8
Тилеманс
6
Витсель
6
Витсель
8
Тилеманс
20
Ванакен
19
Морейра
19
Морейра
20
Ванакен
22
Салемакерс
10
Троссард
10
Троссард
22
Салемакерс
11
Доку
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Доку
17
Де Кетеларе
11
Опенда
11
Опенда
17
Де Кетеларе
3
Гёппель
19
19
3
Гёппель
17
Люхингер
20
20
17
Люхингер
7
Луке-Нотаро
5
Вайсенхофер
5
Вайсенхофер
7
Луке-Нотаро
18
Хаслер
6
6
18
Хаслер
13
Киндл
9
9
13
Киндл
Остались в запасе
Бельгия
Лихтенштейн
13
Матс Селс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Gabriel Foser
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Fabio Wolfinger
ЦП
13
L. Kranz
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
11
Dennis Salanović
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
18
Шарль Ванхутте
ОП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Gabriel Foser
ВР
2
Felix Oberwaditzer
ЦЗ
16
Fabio Wolfinger
ЦП
13
L. Kranz
ЦП
10
Ферхат Саглам
ПВ
11
Dennis Salanović
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Статистика матча Бельгия - Лихтенштейн
1
Всего ударов по воротам
23
2
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
81
19
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
15
0
Нарушения
9
10
Офсайды
1
0
Количество передач
710
173
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
19
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
3.37
0.01

Смотреть прямую трансляцию матча Бельгия против Лихтенштейна, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Лихтенштейн

Бельгия – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Лихтенштейн Бельгия
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