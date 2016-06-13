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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Италия
Бельгия - Италия: обзор матча 13 июня 2016
Бельгия
13.06.2016, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
0 : 2
Завершен
Италия
32'
Э. Джаккерини
90+2'
Г. Пелле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Италия
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Г. Пелле
Пас отдал
А. Кандрева
Желтая карточка
Я. Вертонген
90'
+1
84'
Желтая карточка
Т. Мотта
78'
Желтая карточка
А. Барцальи
78'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Киман
76'
76'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Эдер
75'
Желтая карточка
Эдер
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Лукаку
73'
66'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Р. Наингголан
62'
58'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
М. Дармиан
32'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
23
Лоран Киман
ПЗ
10
Эден Азар
(К)
ЛП
6
Аксель Витсель
ОП
4
Раджа Наингголан
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
13
Маттео Дармиан
ЛАЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Эдер
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
14
Стефано Стураро
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
5
Вертонген
3
Вермален
2
Алдервейрелд
23
Киман
6
Витсель
10
Азар
8
Феллайни
4
Наингголан
7
Де Брюйне
9
Лукаку
3-2-3-2
1
Буффон
3
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
16
Де Росси
13
Дармиан
6
Кандрева
18
Пароло
23
Джаккерини
9
Пелле
17
Эдер
23
Киман
11
Карраско
11
Карраско
23
Киман
9
Лукаку
17
Ориги
17
Ориги
9
Лукаку
4
Наингголан
14
Мертенс
14
Мертенс
4
Наингголан
13
Дармиан
2
Де Шильо
2
Де Шильо
13
Дармиан
16
Де Росси
10
Мотта
10
Мотта
16
Де Росси
17
Эдер
17
Иммобиле
17
Иммобиле
17
Эдер
Остались в запасе
Бельгия
Италия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Стефано Стураро
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Стефано Стураро
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Бельгия - Италия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Первый канал
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