Вилмотс: «Ромелу Лукаку должен знать, что я доверяю ему»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс поделился впечатлениями об игре Ромелу Лукаку в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Ирландии (3:0). Лукаку забил два гола, а отмечать один из них побежал к Вилмотсу.

«Единство очень важно, мы проигрываем и выигрываем вместе. Я хотел, чтобы Лукаку был уверен в себе. Он забил четыре гола в четырех матчах, но когда он не забил Италии, все начали говорить, что это разные вещи.

Я должен был все объяснить ему и убедиться в том, что он знает, что я доверяю ему. Он сделал то, чего я и ожидал», – сказал Вилмотс.