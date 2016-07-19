Королевский футбольный союз Бельгии определился с требованиями к кандидату на пост наставника сборной

Стал известен список требований к претендентам на пост главного тренера сборной Бельгии. Он появился на официальном сайте Королевского футбольного союза этой страны.

Стоит отметить, что здесь фигурируют такие требования, как умение работать с различными поколениями футболистов, умение быть сильным и открытым в общении, желание и возможность работать в режиме высокой производительности. Кандидаты должны быть определены до 31 июля.

Напомним, что Марк Вилмотс покинул свой пост после завершения Евро-2016.