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Марк Вилмотс
Материалы
Марк Вилмотс - материалы
Бельгия
22 февраля 1969 (57)
Тренер
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Публикации
Куртуа судится с тренером. Вратаря обвиняют в сливе
Может, они еще и Евро-2016 проиграли из-за него?
25.04.2018 16:30
7
Вакансия дня. Бельгия ищет тренера в интернете
После увольнения Марка Вилмотса несчастная бельгийская федерация принялась искать человека на вакантную должность. Делают они это весьма оригинально – на официальном сайте опубликовано объявление о свободной вакансии со списком требований к кандидату.
19.07.2016 14:38
2
Российские клубы узнали соперников по еврокубкам. Шевченко возглавил сборную Украины. Дайджест событий дня
Канте перейдет в «Челси». Неймару снова грозит суд. «Зенит-Арену» не построят к Кубку Конфедераций. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.07.2016 21:15
5
Пять крутых вещей и достижений 1/8 финала Евро-2016
Тактика побила класс, характер оказался сильнее таланта, а сам турнир наконец-то засверкал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном, что подарили нам матчи первой стадии плей-офф чемпионата Европы.
28.06.2016 09:55
4
Эден Азар: «Моуринью прав. Я сейчас хуже, чем был»
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 с командой Боснии и Герцеговины рассказал о подготовке коллектива и отметил, что осознает всю важность стоящих перед сборной задач.
03.09.2015 17:28
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
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