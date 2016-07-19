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Вакансия дня. Бельгия ищет тренера в интернете

На днях случилось то, о чем все фанаты и глоры талантливого поколения сборной Бельгии молились давно – Марк Вилмотс был уволен с поста главного тренера команды. Замену ему не нашли до сих пор. Проблему бельгийцы решают весьма неожиданно. Сегодня на сайте федерации футбола было опубликовано забавное объявление о срочном поиске талантливого специалиста. Рассматриваться будут все письма, однако кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

– опыт и результаты в современном быстро меняющемся мире футбола;

– доказательство тактических и стратегических знаний;

– умение работать с футболистами топ-уровня;

– высокая социальная производительность и коммуникативные способности;

– доказательства умения работать в соответствующей организации.

Резюме нужно отправить на почтовый ящик технического директора федерации – Криса ван Пайвелде. Остается только надеяться, что он не устанет читать письма с отчетом о карьерных успехах в FIFA и Football Manager. А вы собираетесь попытаться?

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ADudnikov02
1468931321
У меня в Football Manager 3 сезона, 3 Лиги Чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, 3 Чемпионата России, 3 Кубка России, 3 Суперкубка России. Меня возьмут?
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