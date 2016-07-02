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    Уэльс в полуфинале! Мировая реакция на немыслимое валлийское чудо


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    Голосов: 1
    02.07.2016 01:00
    В плей-офф Евро пошли сенсации: сначала вылетела Испания, затем Исландия выгнала с турнира Англию, а теперь Уэльсом повержена грозная Бельгия. «Бомбардир» отследил, что творилось в мире сразу после финального свистка Скомины.

    Уэльс – первая британская сборная, вышедшая в полуфинал крупного турнира за последние 20 лет. Со времен Англии-96.

    Уэльс – самая малонаселенная страна в истории полуфиналов Евро (около 3 миллионов человек).

    А кто-то занимается вычислениями: и как это Бельгия оказалась на втором месте рейтинга ФИФА?

    А Уэльс пять лет назад находился на 117 месте в этом же самом рейтинге. А сейчас – полуфинал Евро!

    Удивлены даже представители животного мира.

    Самое крутое командное фото Евро облетело уже все твиттеры и инстаграмы.

    Поздравления подоспели прямо от всей Северной Ирландии.

    Шей Гивен отдельно поздравляет валлийского супертренера.

    Уэльсу кланяется и Алан Ширер.

    Лучшим игроком матча с Бельгией на Whoscored признали Бэйла. Это правда, статистика за игру у него и правда сумасшедшая.

    Вот так прошедший матч изобразили карикатурно:

    А вот и твит от самого Гарета!

    Эти люди сегодня – самые счастливые на планете!

    А грядущую встречу Криштиану и Бэйла уже представляют вот так:

    Когда истерика по поводу отмены ЧМ-2018 в России достигла пика, с острова неожиданно прозвучали следующие слова:

    «Если было принято решение провести чемпионат мира в России, то надо ему следовать, а не жаловаться. Россия проделала огромную работу, чтобы получить право проведения турнира. Страна вложила огромные деньги в развитие инфраструктуры, в строительство стадионов. Сейчас, думаю, ни у кого нет сомнений, что чемпионат мира в 2018 году пройдет в России. Так должно быть. И еще добавлю, что если моей сборной посчастливится пройти отбор на чемпионат мира, то я буду счастлив играть в России».

    Автор слов – человек, который вывел сегодня Уэльс в полуфинал чемпионата Европы.

    Фантастический Уэльс ворвался в полуфинал, устранив Бельгию. Главные события второго четвертьфинала

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии19
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      Рейтинг: -46

      kurskih 2 июля 2016, 20:26

      молодцы, теперь пройти португальцев и финал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 2 июля 2016, 15:36

      Чемпионат сюрпризов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 июля 2016, 14:36

      классная сборная!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Максим80 2 июля 2016, 13:18

      буду болеть за УЭЛЬС и Исландию молодцы!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +157

      pik54 2 июля 2016, 12:20

      Удачи с Португальцами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июля 2016, 12:16

      вперед, мужики, к финалу!! надерите зад португезам!! и Хорватия, и Польша были лучше их. вечно так переть не может. Рэмзи, конечно, потеря, но не критическая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 2 июля 2016, 11:38

      Жаль, Рэмзи не будет в полуфинале... Очень значимый игрок в центре поля ! Равноценной замены, к сожалению, ему нет...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13

      burbon2002 2 июля 2016, 11:36

      Bravo Uels!

      0
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      ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат > burbon2002 2 июля 2016, 18:27

      Walles

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev 2 июля 2016, 11:27

      В России помещается 824 Уэльса...Население России 147млн., а население Уэльса 3млн...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 2 июля 2016, 09:19

      Точно, Бэйл, домой всегда успеете...ждём в финале...

      2
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