Уэльс в полуфинале! Мировая реакция на немыслимое валлийское чудо

В плей-офф Евро пошли сенсации: сначала вылетела Испания, затем Исландия выгнала с турнира Англию, а теперь Уэльсом повержена грозная Бельгия. «Бомбардир» отследил, что творилось в мире сразу после финального свистка Скомины.

Уэльс – первая британская сборная, вышедшая в полуфинал крупного турнира за последние 20 лет. Со времен Англии-96.

Уэльс – самая малонаселенная страна в истории полуфиналов Евро (около 3 миллионов человек).

А кто-то занимается вычислениями: и как это Бельгия оказалась на втором месте рейтинга ФИФА?

А Уэльс пять лет назад находился на 117 месте в этом же самом рейтинге. А сейчас – полуфинал Евро!

Удивлены даже представители животного мира.

Самое крутое командное фото Евро облетело уже все твиттеры и инстаграмы.

Поздравления подоспели прямо от всей Северной Ирландии.

twit text — Northern Ireland (@NorthernIreland) 1 июля 2016 г.

Шей Гивен отдельно поздравляет валлийского супертренера.

twit text — Shay Given (@No1shaygiven) 1 июля 2016 г.

Уэльсу кланяется и Алан Ширер.

twit text — Alan Shearer (@alanshearer) 1 июля 2016 г.

Лучшим игроком матча с Бельгией на Whoscored признали Бэйла. Это правда, статистика за игру у него и правда сумасшедшая.

Вот так прошедший матч изобразили карикатурно:

А вот и твит от самого Гарета!

twit text — Gareth Bale (@GarethBale11) 1 июля 2016 г.

Эти люди сегодня – самые счастливые на планете!

А грядущую встречу Криштиану и Бэйла уже представляют вот так:

twit text — Footy Humour (@FootyHumour) 1 июля 2016 г.

Когда истерика по поводу отмены ЧМ-2018 в России достигла пика, с острова неожиданно прозвучали следующие слова:

«Если было принято решение провести чемпионат мира в России, то надо ему следовать, а не жаловаться. Россия проделала огромную работу, чтобы получить право проведения турнира. Страна вложила огромные деньги в развитие инфраструктуры, в строительство стадионов. Сейчас, думаю, ни у кого нет сомнений, что чемпионат мира в 2018 году пройдет в России. Так должно быть. И еще добавлю, что если моей сборной посчастливится пройти отбор на чемпионат мира, то я буду счастлив играть в России».

Автор слов – человек, который вывел сегодня Уэльс в полуфинал чемпионата Европы.

Фантастический Уэльс ворвался в полуфинал, устранив Бельгию. Главные события второго четвертьфинала