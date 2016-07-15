Российские клубы узнали соперников по еврокубкам. Шевченко возглавил сборную Украины. Дайджест событий дня

Новый тренер сборной России будет выбран в конце июля

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини попал в список кандидатов на пост наставника сборной России, хотя в РФС эту информацию не комментируют. Также стало известно, что к 30 июля новый тренер точно будет назначен. По сообщению «Матч-ТВ», им станет один из трех специалистов, среди которых, впрочем, нет никакого Манчини. Переговоры с претендентами начнутся на следующей неделе.

Стадион в Санкт-Петербурге не будет готов к Кубку Конфедераций

Окончание «стройки века» под большим вопросом – администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком строительства стадиона «Крестовский», которым является компания «Инжтрансстрой-СПб». Представители этой компании выступили с еще одним заявлением, в котором ясно дали понять: к началу Кубка Конфедераций, который пройдет следующим летом, арену подготовить не удастся.

Видео дня. Мультфильм о Евро-2016, который круче самого турнира

«Ростов» дебютирует в ЛЧ матчами против «Андерлехта», «Спартак» отправится на остров

Стали известны соперники российских клубов в третьих отборочных раундах еврокубковых турниров. «Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в Лиге чемпионов, «Спартак» в Лиге Европы встретится с кипрским АЕКом или североирландским «Клифтонвиллом», а «Краснодар» в ЛЕ проведет два матча против победителя пары «Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта). Первые матчи состоятся в конце июля (26, 27 и 28-го), ответные – в начале августа (2, 3 и 4-го).

«Лестер» продаст Канте в «Челси» и купит Витселя

Полузащитник «Лестер Сити» Н'Голо Канте перейдет в «Челси» после согласований условий личного контракта с синими и прохождения медобследования. Ожидается, что сумма трансфера составит 36 миллионов евро. На смену Канте «лисы» планируют выписать у «Зенита» Акселя Витселя и выиграть борьбу за него еще у нескольких клубов, включая «Эвертон», «Интер» и «Наполи». Вероятно, трансфер бельгийца обойдется «Лестеру» в 28 миллионов евро.

Бельгия ждет нового наставника

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс уволен со своего поста. Отставку подтвердила пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации. При Вилмотсе сборная Бельгии сумела дойти до четвертьфиналов ЧМ-2014 и Евро-2016, однако если два года назад путь мощной бельгийской команде преградили аргентинцы, то в июле 2016-го Бельгию с чемпионата Европы сенсационно выбили валлийцы.

Видео дня. Мультфильм о Евро-2016, который круче самого турнира

Сборная Украины определилась с тренером

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко стал главным тренером национальной команды, подписав контракт по схеме «2+2». В тренерский штаб нового тренера украинской сборной войдут итальянцы Мауро Тассотти и Андреа Малдера, а также испанец Рауль Рианчо. Теперь Андрею Шевченко и его команде предстоит побороться за выход на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. В отборочной группе соперниками украинцев станут сборные Хорватии, Турции, Исландии, Финляндии и Косово.

Цитата дня. Капитан сборной Украины едет в Россию

Неймару опять грозят судом

Прокуратура Испании не намерена закрывать дело в отношении форварда «Барселоны» Неймара, а также его отца. Оба обвиняются в мошенничестве и содействии коррупции. Сообщается, что прокурор подал апелляцию на решение признать бразильца невиновным, посчитав, что суд не предъявил достаточных аргументов для такого шага.

Полсотни болельщиков из России останутся без живого футбола

МВД России разместило «черный» список болельщиков, которым запрещено посещение любых спортивных мероприятий. Всего таких «героев» набралось 50 человек. В случае если кто-нибудь из этих людей будет замечен на спортивном мероприятии, то он получит либо штраф 20-25 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Список доступен на сайте МВД.