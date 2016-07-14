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    Цитата дня. Капитан сборной Украины едет в Россию


    3.5
    Голосов: 2
    14.07.2016 14:30
    Недавно Евгений Селезнев попытался заиграть в «Кубани», чтобы затем назвать это решение «большой ошибкой». На очереди – еще один футболист из украинского чемпионата, который вынужден искать новый клуб из-за дисквалификации.

    Непростые отношения между странами переносятся и на футбол – клубы разводят при жеребьевке еврокубков, а переезд украинцев в российский чемпионат встречается на их родине с серьезным неодобрением. Похоже, следующим, кто попадет под гнев патриотов, окажется капитан сборной Украины Руслан Ротань, которому полгода запрещено играть в домашнем чемпионате из-за дисквалификации.

    Новым клубом полузащитника «Днепра» может стать махачкалинский «Анжи». Что касается политического конфликта в футболе, то Ротань еще год назад четко выразил свое мнение:

    Зато, если «Анжи» будут обижать судьи, Руслан найдет нужные слова. Год назад уже нашел (осторожно, нецензурная брань):

    Но чуть позже заверил, что никаких политических заявлений делать даже не собирался. Что ж, посмотрим, сумеет ли Ротань обойтись без них по окончании российского этапа карьеры, если таковой вообще состоится.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: FootBoom
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57

      Ailend 15 июля 2016, 13:28

      Очень надеюсь что на ЧМ политика не сыграет какой либо роли. И сборная Украины поедет и все будет норм.. А не доброжелателей и обидчиков в каждой стране хватает. Надеюсь Ротань заиграет.

      -1
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS 14 июля 2016, 17:11

      много талантливых игроков из Украины еще приедут в РФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июля 2016, 16:56

      А ну да у нас же культурный матерщинник в Китай уезжает, надо же и замену иметь, чтобы было кому ёмко и кратко объяснить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Simbirsk 14 июля 2016, 15:57

      Слова мужчины)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      rumbinaddd 14 июля 2016, 15:49

      не особо он и хорош

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Ali111111 14 июля 2016, 15:03

      Зачем его покупать ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      boggp > Ali111111 15 июля 2016, 15:30

      Контракт не продлен. Свободный агент.

      0
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