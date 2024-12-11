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    Инвестор «Химок» Садыгов помещен в СИЗО (Иван Карпов)

    Инсайдер Иван Карпов сообщил об аресте инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

    «Арестован Туфан Садыгов: инвестор «Химок» находится в одном из следственных изоляторов. Во вторник прошли обыски в его компаниях.

    Вероятно, задержание не связано с финансовыми проблемами клуба из Подмосковья (футболистам недавно закрыли долги по зарплате за октябрь включительно). Скорее всего, арест вызван коммерческой деятельностью предпринимателя», – написал источник.

    • Садыгов несколько лет спонсирует «Химки».
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • «Химки» вскоре могут назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    11.12.2024 20:26
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1733938210
    Если это правда, то Химкам пришёл капец!
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    ...уефан
    1733939695
    ...на всякое тело открывается дело...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733940010
    Артига теперь думает,как бы свалить отсюда быстрее первым рейсом)
    Ответить
    АКС-74У
    1733942412
    Карпов, кончай бухать, пойми разницу между СИЗО и домашним арестом.
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    Борис34684
    1733973500
    Похоже Химкам собирать чемоданы в пердив.
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