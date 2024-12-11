Инвестор «Химок» Садыгов помещен в СИЗО (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов сообщил об аресте инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Арестован Туфан Садыгов: инвестор «Химок» находится в одном из следственных изоляторов. Во вторник прошли обыски в его компаниях.

Вероятно, задержание не связано с финансовыми проблемами клуба из Подмосковья (футболистам недавно закрыли долги по зарплате за октябрь включительно). Скорее всего, арест вызван коммерческой деятельностью предпринимателя», – написал источник.

Садыгов несколько лет спонсирует «Химки».

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

«Химки» вскоре могут назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

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