Представитель Батракова – о переговорах с «Локо» о новом контракте: «На связь не выходят»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о переговорах по поводу переподписания контракта.

«Встреча (с представителями клуба) еще не состоялась. Менеджмент решил отдохнуть пару дней, так как на связь они не выходят. Будем надеяться, что в ближайшее время выйдут.

Прогнозировать очень сложно. Всe будет зависеть от того, насколько наши позиции изначально окажутся рядом или далеко друг от друга по тому, как мы видим новый контракт», – сказал Кузьмичев.

«Локомотив» занимает в чемпионате России 5-е место с 35 очками после 18 туров.

Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.

Батраков с 10 голами идет 2-м в списке бомбардиров РПЛ.

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