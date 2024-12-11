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    • Представитель Батракова – о переговорах с «Локо» о новом контракте: «На связь не выходят»

    Представитель Батракова – о переговорах с «Локо» о новом контракте: «На связь не выходят»

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос о переговорах по поводу переподписания контракта.

    «Встреча (с представителями клуба) еще не состоялась. Менеджмент решил отдохнуть пару дней, так как на связь они не выходят. Будем надеяться, что в ближайшее время выйдут.

    Прогнозировать очень сложно. Всe будет зависеть от того, насколько наши позиции изначально окажутся рядом или далеко друг от друга по тому, как мы видим новый контракт», – сказал Кузьмичев.

    • «Локомотив» занимает в чемпионате России 5-е место с 35 очками после 18 туров.
    • Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.
    • Батраков с 10 голами идет 2-м в списке бомбардиров РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    11.12.2024 21:50
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    Комментарии (3)
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    Тинез Розоп
    1733943368
    Купит себе Порше и на мальдивы. Ещё одного мальчонку испортят…
    Ответить
    Борис34684
    1733974150
    Ещё толком ничего не показал, только первый сезон. Но про новый контракт уже жужат с осени. Главное, что бы парня не испортили, перспективный малый.
    Ответить
    Интерес
    1733989427
    Вот и очередного можно вычеркнуть из списка!Почти...Надежда остаётся.
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