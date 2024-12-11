МакГиди: «Это’О зарабатывал в «Анжи» 20 миллионов в год, а на подписание контракта получил от Керимова Bugatti»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди раскрыл уровень благополучия Самуэля Это’О в «Анжи».

– Не помню точно, каким был размер самых больших выплат в «Спартаке», но такое происходило редко. После больших побед Федун говорил: «Я счастлив. Ребята, для вас есть дополнительный бонус лично от меня. Спасибо вам!» И мы все тоже были счастливы!

– Вряд ли они превышали премиальные Сулеймана Керимова в золотую эпоху «Анжи».

– Конечно! Я много слышал об этом, потому что играл в «Эвертоне» с Самуэлем Это'О. Однажды разговор зашел о его машинах, и я удивился, что у него есть Bugatti. Он рассказал, что это подарок Керимова за подписание контракта с «Анжи».

Конечно, подарки и премиальные были и остаются нормальной практикой. Но это ненормально, когда тебе дарят Bugatti... Самуэль рассказывал мне, что зарабатывал 20 миллионов евро в год.

– Даже сейчас это внушительная сумма.

– Я знаю, что это сумасшествие. Но, видимо, были хорошие времена.

Камерунец был в «Анжи» в 2011-2013 годах.

Игрок провел в РПЛ 53 матча, забил 25 голов.

Сейчас Самуэль возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

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