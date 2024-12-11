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    • МакГиди: «Это’О зарабатывал в «Анжи» 20 миллионов в год, а на подписание контракта получил от Керимова Bugatti»

    МакГиди: «Это’О зарабатывал в «Анжи» 20 миллионов в год, а на подписание контракта получил от Керимова Bugatti»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди раскрыл уровень благополучия Самуэля Это’О в «Анжи».

    – Не помню точно, каким был размер самых больших выплат в «Спартаке», но такое происходило редко. После больших побед Федун говорил: «Я счастлив. Ребята, для вас есть дополнительный бонус лично от меня. Спасибо вам!» И мы все тоже были счастливы!

    – Вряд ли они превышали премиальные Сулеймана Керимова в золотую эпоху «Анжи».

    – Конечно! Я много слышал об этом, потому что играл в «Эвертоне» с Самуэлем Это'О. Однажды разговор зашел о его машинах, и я удивился, что у него есть Bugatti. Он рассказал, что это подарок Керимова за подписание контракта с «Анжи».

    Конечно, подарки и премиальные были и остаются нормальной практикой. Но это ненормально, когда тебе дарят Bugatti... Самуэль рассказывал мне, что зарабатывал 20 миллионов евро в год.

    – Даже сейчас это внушительная сумма.

    – Я знаю, что это сумасшествие. Но, видимо, были хорошие времена.

    • Камерунец был в «Анжи» в 2011-2013 годах.
    • Игрок провел в РПЛ 53 матча, забил 25 голов.
    • Сейчас Самуэль возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2024 19:09
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    Комментарии (4)
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    Мордаванин
    1733933878
    типичная ирландская ******
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    Spartak_forv@
    1733934823
    «Но это ненормально,когда тебе дарят Bugatti...» А если бы не Это’О,а Макгиди подарили,то повторил бы такие слова?)
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    Интерес
    1733935199
    Ненормально, если бы на Кавказе дарили "Оку".Даже бы приветственную речь даритель не успел бы закончить.
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    Литейный 4 (returned)
    1733937006
    Владелец Анжи Сулейман Керимов подарил Роберто Карлосу на день рождения игрушечный Бугатти, в котором были ключи от настоящего! Гыгыгы
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