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    • МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу: «Словно заброшенный город: полуразрушенные здания, автоматчики, ужасная еда»

    МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу: «Словно заброшенный город: полуразрушенные здания, автоматчики, ужасная еда»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу.

    – При этом вы называли Махачкалу худшим городом, в котором играли.

    – Да, было такое, ха-ха!

    – Почему?

    – Тогда у них был старый стадион, где раздевалки похожи на школьные классы. Очень холодно. Все эти вещи добавляли эмоций, что в итоге сложилось в худший опыт выездных матчей. Помню, что я еще и плохо сыграл там. Поле было отвратительным. Да и отель... Кажется, там максимум одна звезда! Буквально – bed & breakfast.

    Перед игрой еда была ужасной. Я спросил у Жано: «Что это вообще такое»? А он ответил, что это одна из лучших гостиниц в Махачкале... Просто невозможно! Причем их команда жила в более хорошем отеле. Уже потом они построили и новый стадион, и новую гостиницу. Но тот случай стал пиком нашего пребывания в Махачкале. Плюс в день матча шел дождь, который испортил газон. В общем, едешь ты по Махачкале, а за окном словно заброшенный город: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль всего пути... Не самый лучший опыт. Думаю, сегодня там все иначе.

    – После этого рассказа вам лучше туда не возвращаться.

    – Возможно, кто-то посадит меня в подвал, ха-ха!

    • Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2024 22:53
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    Комментарии (10)
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    alefreddy
    1734033462
    может что то изменилось
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    Интерес
    1734035159
    Теперь всё это отправлено к вам,в Мелкобританию.Но не всё ещё доехало,ждите.Вместе с эмигрировавшей частью "демократической общественности" и "радикальных муслимов"Дагестана.
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    raritet
    1734038383
    Памятник Ленину, рядом с памятником козы бродят и гуси что то выискивать... а что ты хотел? Чтобы на Северном Кавказе отель Hilton?
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    Айболид
    1734039412
    Дикий же народ . Дети гор .
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    TOMSON
    1734047320
    Про еду это он зря)
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    IVANRUS777
    1734048917
    Еда в Дагестане получше будет, чем в Ирландии уж точно и люди гостеприимнее. Макгиди горазд языком чесать и с фантазией у него всё в порядке. И всё то ему в России не нравилось, кроме денежек, которые он исправно получал.
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    The only one
    1734063329
    Три года было очень хорошо. Потом 10 лет молчания. И вот теперь, когда только ленивый на западе не бросает камни в нашу страну, решил попиариться. Ну и Спорт-Экспресс с Бомбой с удовольствием опубликовали это говно...
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