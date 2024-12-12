МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу: «Словно заброшенный город: полуразрушенные здания, автоматчики, ужасная еда»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу.

– При этом вы называли Махачкалу худшим городом, в котором играли.

– Да, было такое, ха-ха!

– Почему?

– Тогда у них был старый стадион, где раздевалки похожи на школьные классы. Очень холодно. Все эти вещи добавляли эмоций, что в итоге сложилось в худший опыт выездных матчей. Помню, что я еще и плохо сыграл там. Поле было отвратительным. Да и отель... Кажется, там максимум одна звезда! Буквально – bed & breakfast.

Перед игрой еда была ужасной. Я спросил у Жано: «Что это вообще такое»? А он ответил, что это одна из лучших гостиниц в Махачкале... Просто невозможно! Причем их команда жила в более хорошем отеле. Уже потом они построили и новый стадион, и новую гостиницу. Но тот случай стал пиком нашего пребывания в Махачкале. Плюс в день матча шел дождь, который испортил газон. В общем, едешь ты по Махачкале, а за окном словно заброшенный город: полуразрушенные здания, люди с автоматами вдоль всего пути... Не самый лучший опыт. Думаю, сегодня там все иначе.

– После этого рассказа вам лучше туда не возвращаться.

– Возможно, кто-то посадит меня в подвал, ха-ха!

Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.

По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.

На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

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