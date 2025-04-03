Дзюба пожаловался, что Эмери не написал ему после увольнения из «Спартака»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что происходило, когда Унаи Эмери покинул «Спартак».
«Знаешь, самый прикол, когда Эмери ушел из команды, он написал Макгиди: «Fuck you» [«пошел ты нахер»]!
Макгиди такой: «Fuck me?» [«я пошел нахер?»] Он такой: Yes [«да»] Он [Макгиди] такой: «Fuck you» [«пошел ты нахер»], ***!» Они там обменялись.
Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!». Я бы ему рассказал, ***, в аудиозаписи, кто я», – заявил Дзюба.
- Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году.
- После он возглавлял «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал» и «Астон Виллу».
- У Дзюбы был конфликт с испанцем. Он называл его «тренеришкой».
Источник: Hustle Show