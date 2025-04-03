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  • Дзюба пожаловался, что Эмери не написал ему после увольнения из «Спартака»

Дзюба пожаловался, что Эмери не написал ему после увольнения из «Спартака»

3 апреля, 22:40
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что происходило, когда Унаи Эмери покинул «Спартак».

«Знаешь, самый прикол, когда Эмери ушел из команды, он написал Макгиди: «Fuck you» [«пошел ты нахер»]!

Макгиди такой: «Fuck me?» [«я пошел нахер?»] Он такой: Yes [«да»] Он [Макгиди] такой: «Fuck you» [«пошел ты нахер»], ***!» Они там обменялись.

Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!». Я бы ему рассказал, ***, в аудиозаписи, кто я», – заявил Дзюба.

  • Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году.
  • После он возглавлял «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал» и «Астон Виллу».
  • У Дзюбы был конфликт с испанцем. Он называл его «тренеришкой».

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Источник: Hustle Show
Россия. Премьер-лига Астон Вилла Акрон Спартак Дзюба Артем МакГиди Эйден Эмери Унаи
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1743711270
Я мало чего чувствую, но знаю, пока по е*лу дзюба не получит, он не успокоится.
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СильныйМозг
1743711376
Пока дзюба по е*лу не получит, он не успокоится.
Ответить
Красногвардейчик
1743711554
Игрочишка, злой на тренеришку))
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alefreddy
1743767765
рукаку
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