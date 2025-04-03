Дзюба пожаловался, что Эмери не написал ему после увольнения из «Спартака»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что происходило, когда Унаи Эмери покинул «Спартак».

«Знаешь, самый прикол, когда Эмери ушел из команды, он написал Макгиди: «Fuck you» [«пошел ты нахер»]!

Макгиди такой: «Fuck me?» [«я пошел нахер?»] Он такой: Yes [«да»] Он [Макгиди] такой: «Fuck you» [«пошел ты нахер»], ***!» Они там обменялись.

Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!». Я бы ему рассказал, ***, в аудиозаписи, кто я», – заявил Дзюба.