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    • «Лучшее, что есть на ТВ»: ведущая «Матч ТВ» восхитила зрителей эфирным нарядом

    «Лучшее, что есть на ТВ»: ведущая «Матч ТВ» восхитила зрителей эфирным нарядом

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», порадовала поклонников новым эфирным нарядом.

    Девушка вышла в эфир в коротком платье, которое восхитило зрителей.

    «Королева», – написал комментатор в соцсети.

    «Лучшее, что есть на ТВ», – добавил другой.

    «Не видел звезды ярче вас», – сделал комплимент третий.

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Фото: соцсети Камили Харисовой

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 20:09
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    Комментарии (4)
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    Иван Петров 1986
    1733939325
    Это точно самое лучшее, все остальное во главе с чердаком полное...
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    Max-Min-vkontakte
    1733941699
    А у Тëмы другое мнение;-)
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    FRZZ
    1733949470
    Что верно, то верно.
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    Борис34684
    1733973612
    Ну да на срач тв смотреть нечего решили баб как кукол выставлять на показ.
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