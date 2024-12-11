«Лучшее, что есть на ТВ»: ведущая «Матч ТВ» восхитила зрителей эфирным нарядом

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», порадовала поклонников новым эфирным нарядом.

Девушка вышла в эфир в коротком платье, которое восхитило зрителей.

«Королева», – написал комментатор в соцсети.

«Лучшее, что есть на ТВ», – добавил другой.

«Не видел звезды ярче вас», – сделал комплимент третий.

Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».

В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».

Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

Фото: соцсети Камили Харисовой

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