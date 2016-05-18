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    Зозуля и Ротань дисквалифицированы на шесть месяцев

    Игроки «Днепра» Роман Зозуля, Руслан Ротань и Андерсон Пико получили дисквалификацию, которую вынес КДК ФФУ, сообщает «Футбол NEWS». Футболисты устроили потасовку с арбитрами в матче Кубка Украины против «Зари» (0:2).

    Зозуля за удар арбитра получил дисквалификацию на полгода. Такой же срок дисквалификации получил и Ротань за удар главного арбитра матча Анатолия Абдулы. Защитник Андерсона Пико дисквалифицирован на 5 матчей за удар Александра Караваева.

    Данная дисквалификация не распространяется на матчи сборной Украины.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 14:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 23 мая 2016, 06:32

      Да... бардак в Раде -бардак в стране и футболе ! Жаль бездомный Шахтёр, - хорошая была команда...

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 мая 2016, 14:19

      Караваев не ценится нынче как Абдул.

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