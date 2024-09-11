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    • В Госдуме отреагировали на побег украинского вратаря в клуб из Белоруссии

    В Госдуме отреагировали на побег украинского вратаря в клуб из Белоруссии

    Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова прокомментировала историю с Денисом Шелиховым.

    • 35-летний вратарь сбежал из Украины.
    • Уроженцу Херсона пришлось переплыть реку Тису.
    • Он перешел в белорусский клуб «Славия-Мозырь».

    «Подобные случаи свидетельствуют об ограничении прав спортсменов на Украине. Ограничение по выезду, по документам. Зная, что кто-то куда-то собрался, там это сразу же отслеживают.

    Поэтому, не удивляюсь, что людям приходится вот таким образом покидать страну. Конечно, это абсурд. Европейскому сообществу стоит призадуматься об этом. Потому что, это ненормально.

    Но сами украинские спортсмены никогда не признаются в том, что их права ограничены. Они живут там, выполняя определенные запросы общества, политиков и руководителей.

    За примером далеко ходить не надо, вспомните, как украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова», – заявила Журова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.09.2024 19:19
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1726073627
    ...ну вот, теперь всё понятно, а то я ни как не соображу в какую сторону свои мысли направить. А теперь, всё ясно и понятно)... Прозрел!)...
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    BAIv
    1726104704
    А как решение вопросов с незаконной миграцией, ещё лет 5 обсуждать будете*****
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