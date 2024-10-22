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    Директор «Шахтера» сравнил Мудрика с «Феррари»

    Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», высказался о ситуации нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

    «Если не умеете ездить на «Феррари», она вам не нужна. Подойдет обычная машина. Покупая «Феррари», ты должен знать, как на нем ездить. Это моя позиция насчет Мудрика в «Челси».

    Михаил покажет себя, когда у него будет шанс. Это игрок, способный делать разницу, что он показывает в сборной Украины. Таких футболистов мало», – сказал Палкин.

    • «Челси» купил Мудрика за 70+40 миллионов евро у «Шахтера» в 2023 году.
    • В 66 матчах за лондонцев Михаил забил 7 голов.
    • В 26 играх за Украину у Мудрика 26 матчей, 3 гола.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии (3)
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    Александр.Т.
    1729593722
    То то фералли сейчас в формуле 1 всегда первые))))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1729593942
    Пока в Челси смотрится он как "Запорожец".
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    Айболид
    1729594771
    Дорогой и на неровной дороге бесполезный ?
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