Директор «Шахтера» сравнил Мудрика с «Феррари»

Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», высказался о ситуации нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

«Если не умеете ездить на «Феррари», она вам не нужна. Подойдет обычная машина. Покупая «Феррари», ты должен знать, как на нем ездить. Это моя позиция насчет Мудрика в «Челси».

Михаил покажет себя, когда у него будет шанс. Это игрок, способный делать разницу, что он показывает в сборной Украины. Таких футболистов мало», – сказал Палкин.