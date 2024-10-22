Директор «Шахтера» сравнил Мудрика с «Феррари»

Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», высказался о ситуации нападающего Михаила Мудрика в «Челси».
«Если не умеете ездить на «Феррари», она вам не нужна. Подойдет обычная машина. Покупая «Феррари», ты должен знать, как на нем ездить. Это моя позиция насчет Мудрика в «Челси».
Михаил покажет себя, когда у него будет шанс. Это игрок, способный делать разницу, что он показывает в сборной Украины. Таких футболистов мало», – сказал Палкин.
- «Челси» купил Мудрика за 70+40 миллионов евро у «Шахтера» в 2023 году.
- В 66 матчах за лондонцев Михаил забил 7 голов.
- В 26 играх за Украину у Мудрика 26 матчей, 3 гола.