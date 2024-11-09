Анчелотти назвал советского тренера, которого считает лучше себя

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает себя сильнейшим в истории.

«Я не привнес новшеств в футбол. Я создавал лучшие условия для игроков, чтобы им было комфортно на поле. Звезды – это футболисты.

Не считаю себя лучшим тренером. Есть коллеги, которые выиграли больше меня: Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, Валерий Лобановский», – сказал Анчелотти.

Карло тренирует с 1992 года.

Анчелотти 5 раз брал Лигу чемпионов (еще 2 – в качестве игрока «Милана»).

Лобановский дважды приводил киевское «Динамо» к Кубку обладателей кубков.

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