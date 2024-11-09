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    • Анчелотти назвал советского тренера, которого считает лучше себя

    Анчелотти назвал советского тренера, которого считает лучше себя

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает себя сильнейшим в истории.

    «Я не привнес новшеств в футбол. Я создавал лучшие условия для игроков, чтобы им было комфортно на поле. Звезды – это футболисты.

    Не считаю себя лучшим тренером. Есть коллеги, которые выиграли больше меня: Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, Валерий Лобановский», – сказал Анчелотти.

    • Карло тренирует с 1992 года.
    • Анчелотти 5 раз брал Лигу чемпионов (еще 2 – в качестве игрока «Милана»).
    • Лобановский дважды приводил киевское «Динамо» к Кубку обладателей кубков.

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    Источник: beIN Sports

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    09.11.2024 15:21
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1731163251
    Система Лобановского ущербна по своей сути, она опирается только на статистические данные. Вот сейчас наглядный пример - Мбаппе перешел в Реал с охрененной статой из ПСЖ. Лидер? Нет - могильщик, уже и Анчеллоти собирается свалиться с поста главтренера, и Реал всосал от Милана на своем поле. Без вариантов, если Карло не обуздает "топ-форварда", пиши - пропало.
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