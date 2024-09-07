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    • Шпрыгин – критикам СВО: «У вас что, ракеты прилетают по Москве или кого-то отлавливают и тащат в армию, кто-то голодает или замерзает?»

    Шпрыгин – критикам СВО: «У вас что, ракеты прилетают по Москве или кого-то отлавливают и тащат в армию, кто-то голодает или замерзает?»

    Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин выразил отношение к СВО.

    • Шпрыгин баллотируется в гордуму Москвы от ЛДПР.

    – Владимир Жириновский выступал за русский народ. Как вы лично относитесь к тому, что русский народ гибнет в боях?

    – Нет человека в своем уме, который бы сказал, что относится хорошо. Я отношусь с горечью и досадой, когда читаю, что ребята возвращаются в цинке, а по фанатским чатам собирают деньги на помощь семье. Я понимаю, что это плохо.

    Но я полностью поддерживаю верховного главнокомандующего, страну и родину. Не было у России в определенный исторический момент другого выбора. Когда люди начинают что-то говорить про СВО, я отвечаю: «На Патриарших прудах нет свободного места. У вас что, ракеты прилетают по Москве? Кого-то отлавливают и в армию тащат?».

    Среди болельщиков «Динамо» есть люди в органах. Они говорят: «Сань, у нас в военкоматах отбор идет. Слабеньких по здоровью мы не берем». Собянинские подъемные…

    Я не говорю, что гибнут за деньги. Жизнь бесценна. Но я имею в виду, что сейчас не как в 90-е, когда ребята из параллельного класса ушли в Чечню, не вернулись, а их матерям говорили: «Думайте, как вы их оттуда заберете».

    Была война Отечественная, про которую от дедов знаем. Сейчас она практически такая же, просто в современных условиях больше гибридная. Когда мне скулят про доллар по 100, я говорю, что слышать не желаю.

    Бензин на заправках есть, никто не голодает и не замерзает, у страны есть бюджет. Мне говорят: «Вот ты сравниваешь с блокадным Ленинградом». А с чем я должен сравнивать?

    Помогайте, верьте, все произойдет. Если пока ничего не произошло, значит, надо верить в страну и президента, в нашу победу.

    – Как вы видите: за что погибают люди?

    – За страну, за родину, за наше будущее, за наших детей. Когда геополитическая обстановка в мире такая, что Россия на грани выживания, о чем тут вообще вопрос?

    – Что для вас достижение целей СВО?

    – Путин объявил – денацификация и нейтральный статус Украины. Конечно, я бы хотел, чтобы Одесса вернулась в состав России. И ждут нас там очень сильно. Но пока тяжеловато. Генштабу виднее.

    – Денацификация – это как?

    – Я застал украинскую СССР, у меня дедушка по маме – хохол с Винницкой области. Во мне на 25% украинская кровь. И я знаю, что они всегда там были. Когда проходил последний чемпионат СССР, в Высшей лиге играли шесть их клубов.

    И смотри, как ровно: Харьков, Донецк, Запорожье, Одесса – всегда пили с нами пиво, обнимались, братались. Киев нас ненавидел, Днепр тоже был против. Кричали: «Москаляку на гиляку». Но внутри одной страны все уживались, и бандеровщина была внизу.

    Денацификация – когда вводят законодательный запрет на это. Когда госорганы будут не потакать, а как в России – пресекать. Где за лайк ненужного поста или публикацию ненужной фотографии составляют материал.

    • СВО длится 2,5 года.
    • После ее начала Россию отстранили от международного футбола.

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    Источник: Спортс

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    07.09.2024 14:23
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ss21
    1725708467
    Правильно, все депутаты до 65 должны идти на фронт, нас защищать. А мы им будем говорить спасибо, полностью поддерживаем, поезда едут по расписанию.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1725717312
    Всё верно, Александр,правильно сказано.
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    neim
    1725718717
    Ну да, ну да, по Москве не прилетают. Да и в армию не тащут. Сейчас не тащут. А вот давеча мобилизовали некоторых. Так они и по сей день там. И назад ни как, только после окончания СВО, ну или ...
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    Persona_non_Grata
    1725720598
    Как говорится без комментариев - избиратели, запомните эту фамилию Шпрыгин !!! Кстати сегодня день голосования !!! ...
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    bset
    1725722279
    Курчан и Белгородцев короче списали. Мож вы тогда Москвой отделитесь и будете рассказывать, что у вас никаких проблем нет?
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    Fialet
    1725725534
    Я тут высказал мнение об этом Срыгине, комментарий удалили. Свобода слова...
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    FCSpartakM
    1725730405
    несусветный просто.
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    BRO_football
    1725734420
    А что, надо дожидаться, когда всё же ракеты будут долетать до Москвы? Вот, дроны, например, каждый месяц всё дальше вглубь России залетают. А там и до ракет недалеко. Шпрыгин рассуждает по принципу "Ничего не знаю, моя хата с краю". Поселить бы его в Белгород, Курск или Донецк. Пусть оттуда рассказывает про ракеты. До них долетают, а главное, что до Москвы не долетают! Действительно, главное, что в Москве всё по-прежнему хорошо, а как там в других регионах России, можно и не вспоминать.
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    alex1951
    1725742361
    Я щас обоссусь... Спрыгин -Шмыгин.... он хоть адекватный,или как? Бухой журналюга ,брал ( в ) рот ...интервью у этого недоумка... Ежель все это соответствует правде....Бедная Россия!! Народ восстань против идиотов и Царей!
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    Oldtrafford83
    1725773206
    А у Москвичей теперь будет выходной после этой статьи?)
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