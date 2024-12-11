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    • Непомнящий назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ – это не «Зенит»

    Непомнящий назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ – это не «Зенит»

    Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от сезона РПЛ.

    «Я с удовольствием смотрю РПЛ и не отношу себя к тем, кто говорит, что у нас плохой чемпионат. Может, по спортивному уровню наша лига ниже, чем топ-чемпионаты. Но у нас на всех этажах идeт суровая борьба.

    Главный итог первой части – что чемпионат удался, практически не было проходных матчей и идeт борьба за лидерство, она продолжится после зимы.

    Кроме того, произошeл большой рывок у «Спартака», который можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство», – сказал Непомнящиий.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» выйдет из отпуска в 1-ю декаду января.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.12.2024 20:16
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    Комментарии (4)
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    Литейный 4 (returned)
    1733937526
    Слишком высоко взлетели. Больно падать будет. Гыгыгы
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    BarStep
    1733944980
    Соглашусь с товарищем за исключеним фразы : «..произошeл большой рывок у «Спартака», который можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство». Это не Спартак сделал рывок, а Локо, Краснодар и особенно Зенит смазали концовку сезона… Да чего там лукавить, не смазали, а обосрались в концовке …
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