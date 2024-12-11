Непомнящий назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ – это не «Зенит»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от сезона РПЛ.

«Я с удовольствием смотрю РПЛ и не отношу себя к тем, кто говорит, что у нас плохой чемпионат. Может, по спортивному уровню наша лига ниже, чем топ-чемпионаты. Но у нас на всех этажах идeт суровая борьба.

Главный итог первой части – что чемпионат удался, практически не было проходных матчей и идeт борьба за лидерство, она продолжится после зимы.

Кроме того, произошeл большой рывок у «Спартака», который можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство», – сказал Непомнящиий.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Отставание от 1-го места – 2 очка.

«Спартак» выйдет из отпуска в 1-ю декаду января.

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