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    Капитан сборной Украины перейдет в «Анжи»

    Полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань в ближайшее время может пополнить состав «Анжи», сообщает неофициальный сайт украинского клуба. 34-летний футболист не смог договориться о переходе в «Хапоэль» из Тель-Авива, что повернуло его в сторону рассмотрения предложения из Махачкалы.

    В прошедшем сезоне Ротань в составе «Днепра» провел 21 матч в чемпионате Украины, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Ранее состав «Анжи» пополнил на правах аренды еще один футболист сборной Украины – Филипп Будковский.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2016 13:14
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 июля 2016, 09:38

      Деньги ,деньги...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 14 июля 2016, 18:48

      на заработки приехал видимо ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6

      S_N 14 июля 2016, 16:24

      петиция за отставку Мутко https://www.change.org/p/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE?recruiter=567633131&utm_source=petitions_show_components_action_panel_wrapper&utm_medium=copylink

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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июля 2016, 16:23

      Опа! Даже так? Ну что-же , посмотрим, что из этого получится...

      -1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 июля 2016, 16:21

      Хороший игрок, и хорошее усиление для Анжи.

      -1
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      Рейтинг: +395

      meiram 14 июля 2016, 14:49

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2016, 14:00

      Все, больше не капитан. Если в сборную вызовут, уже будет успех.

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 июля 2016, 13:45

      хохлы зачем нужны тем более с такими контрактами , почему то анжи местных дагов не подтягивает

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Barsuk52 14 июля 2016, 16:00

      Такие молодые есть что из 20 ударов 19 точку... 700 тысяч в молодежку попасть денег не у всех есть... пример эмре Дагестане не где не принимали ни на Кавказе уехал Турцию сыграл как арсенал интер атлетико

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 14 июля 2016, 13:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хачьё опять закупаться начали!

      -4
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      Рейтинг: +15

      Jason_Voorhees25052 > ManUtd-Volgograd 14 июля 2016, 14:35

      иди к черту, расист конченный

      4
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Jason_Voorhees25052 14 июля 2016, 16:20

      Ты на него необижайся, он обиженный. Видать его каквказцы чморили.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Jason_Voorhees25052 14 июля 2016, 16:32

      В каком месте я расист? Хачи - это нация, живущая на кавказе!

      -2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 июля 2016, 13:39

      Я почему -то прочитал " Капитан Сборной Анжи перейдет в "Украину" " ))))

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