«Химки» могут сняться с чемпионата

«Химки» могут покинуть РПЛ и не выйти на весеннюю часть сезона, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на телеграм-канал Inside RPL.

Главный инвестор клуба Туфан Садыгов задержан, а команда и без этого испытывает проблемы с финансированием.

Сообщается, что у клуба уже имеется четырехмесячная задолженность перед игроками и персоналом. Без посторонней помощи «Химки» не смогут продолжить выплачивать зарплаты. Есть вероятность, что футболисты воспользуются свои правом и начнут покидать команду.

Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ.

10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.

«Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

Никогда в истории РПЛ и высшего дивизиона чемпионата России команды не снимались досрочно с турнира. Такое происходило только по окончании сезонов.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов