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    «Химки» могут сняться с чемпионата

    «Химки» могут покинуть РПЛ и не выйти на весеннюю часть сезона, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на телеграм-канал Inside RPL.

    Главный инвестор клуба Туфан Садыгов задержан, а команда и без этого испытывает проблемы с финансированием.

    Сообщается, что у клуба уже имеется четырехмесячная задолженность перед игроками и персоналом. Без посторонней помощи «Химки» не смогут продолжить выплачивать зарплаты. Есть вероятность, что футболисты воспользуются свои правом и начнут покидать команду.

    • Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ.
    • 10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.
    • «Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.
    • Никогда в истории РПЛ и высшего дивизиона чемпионата России команды не снимались досрочно с турнира. Такое происходило только по окончании сезонов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.12.2024 11:02
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    Комментарии (27)
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    ilich55
    1733991856
    Странно то, что его раньше не взяли за жопу. Коррупция и строительный бизнес неразделимы были всегда.
    Ответить
    Интерес
    1733992063
    Футболисты покинут,и куда??? Рациональнее оставаться до конца "опупеи" и ждать,когда возмещение задолженности по зарплате(а это- первеющий пункт выплат по процедуре банкротства)состоится,а если клуб по уголовке закроется,то тем более "Родина их не оставит в беде".У нас государство в отношении жертв лохотронщиков сердобольное,и не учитывает их ,жертв,личную долю вины в происходящем.
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    BRO_football
    1733994194
    Не снимутся. Будут доигрывать молодёжкой своей до конца сезона. Уже бывали подобные случаи. У Томи, например. Тогда, кстати, раскрылся Соболев.
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    FRZZ
    1733998355
    Журналюги , вчера писали, что за октябрь полностью выплатили зарплату всем… сегодня пишут по другому.
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    Vert255
    1734000288
    Если не платят,и играть молодежкой за просто так тоже не интересно...лучше пускай снимаются
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    Yuhan--google
    1734002738
    А я не удивлен. В стране где правят воры из 90-х всегда их могут арестовать. И не потому что таковы законы, а потому что более сильный конкурент из власти может отобрать т.н. бизнес.
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    zigbert
    1734012904
    Каким то образом им надо будет доиграть сезон. И как быть с результатами их матчей? Может нарушится спортивный принцип.
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    Pourquoi pas
    1734021055
    Поменять на Балтику!
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    Сергей-Елизаров-google
    1734058816
    Этот Садыгов давно всех раздражал своим присутствием. Клещ какой то. Уже в межсезонье было видно не ладное
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    Gospod
    1734067446
    Ура.... Факел остается!
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