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    • МакГиди – о методах Карпина в «Спартаке»: «После серии поражений привел на базу вооруженных бритоголовых ультрас»

    МакГиди – о методах Карпина в «Спартаке»: «После серии поражений привел на базу вооруженных бритоголовых ультрас»

    Бывший спартаковец Эйден МакГиди рассказал, как на базу приезжали ультрас.

    – Как-то вы рассказывали, что на базу «Спартака» приходили бритоголовые ультрас с пистолетами...

    – Я помню, что говорил об этом, а потом то ли Асхабадзе, то ли Карпин опровергли мои слова в СМИ. Но такое на самом деле было, правда! В тот период у нас была не очень хорошая серия игр. Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу. Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный – спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: «Сука, #####, сука!»

    Многое из этого звучало в адрес Веллитона, потому что выяснилось, что он проводил время в ночном клубе после поражения от «Порту» в Лиге Европы. Но в целом все прошло спокойно. Знаете, важно, когда болельщики рассказывают, что они чувствуют на самом деле. Но мы и сами понимали, что играем плохо.

    Когда ультрас уходили, я заметил у некоторых из них пистолеты в заднем кармане джинсов. Сразу спросил у Романа Асхабадзе: «Так и должно быть?». Сейчас у клубов такие базы, куда не пройти без карточек или ключей. Но в наше время было вот так. Карпин привел фанатов, чтобы взбодрить нас, даже шокировать. По его задумке мы должны были заиграть лучше.

    – Обошлось без выстрелов? Даже в воздух?

    – Нет-нет, ничего такого, ха-ха! Они были очень расстроенными. Все же знают, что болельщики «Спартака» следуют за командой везде: по всей России и даже миру. Мне кажется, некоторые фанаты на выездах обижались, если мы не проходили по полю, чтобы их поприветствовать после окончания игры. В этом была главная проблема.

    – Похожая ситуация была в «Динамо»: фанаты атаковали базу с пейнтбольными ружьями и высказали игрокам все, что думают об их игре.

    – Думаю, в этом нет никакой проблемы. Их можно понять, они поддерживают команду, но в какой-то момент результаты начинают расстраивать. Но многие болельщики также понимают, что сами футболисты тоже недовольны собой. Например, когда я играл плохо, не было более расстроенного этим фактом человека, чем я сам.

    • Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2024 00:00
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1733981347
    Где они этого МакГиди откопали.
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    Интерес
    1733989291
    Мак молодец,всю подноготную клуба "Спартак" вскроет,как фурункул.Теперь все знают, как главный тренер нашей сборной делал свой путь наверх.Интересно,как именуется эстонская мафиозная группировка,контролирующая страну?"Еврогетта"? Похоже,у Мака открылся литературный дар,который переплюнет достоинства Рабинера-историографа клуба "Спартак"..
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