«Зенит» работает над проведением матча с бразильским клубом

«Зенит» активно прорабатывает вариант с проведением товарищеского матча против «Сантоса» в ближайшие месяцы.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб из Санкт-Петербурга также готов сыграть с рядом других команд из Бразилии и Аргентины.

«Зенит» настроен проводить спарринги с сильными клубами, включая южноамериканские, в любое из окон ФИФА для матчей сборных.

Петербургский клуб выйдет из отпуска 11 января 2025 года. Первый сбор начнется 14 января в Катаре.

Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 18 туров.

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