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    • «Зенит» работает над проведением матча с бразильским клубом

    «Зенит» работает над проведением матча с бразильским клубом

    «Зенит» активно прорабатывает вариант с проведением товарищеского матча против «Сантоса» в ближайшие месяцы.

    По данным «Спорт-Экспресса», клуб из Санкт-Петербурга также готов сыграть с рядом других команд из Бразилии и Аргентины.

    «Зенит» настроен проводить спарринги с сильными клубами, включая южноамериканские, в любое из окон ФИФА для матчей сборных.

    • Петербургский клуб выйдет из отпуска 11 января 2025 года. Первый сбор начнется 14 января в Катаре.
    • Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 18 туров.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2024 08:30
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    Комментарии (2)
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    Скунсы питера
    1733984874
    оно же не куда бабосы девать, как профинансировать бразук.
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    Интерес
    1733992179
    Внутреннее дело...
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