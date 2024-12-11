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    • МакГиди в подробностях рассказал, как давал взятку московскому гаишнику: «Наверное, для России это норма»

    МакГиди в подробностях рассказал, как давал взятку московскому гаишнику: «Наверное, для России это норма»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил, как откупался в Москве от гаишника.

    – Самая безумная история, которая случались с вами в России за пределами футбольного поля?

    – Одним воскресным утром я, как обычно, ехал на тренировку. Не знал, что в такое время посты ДПС буквально на каждом углу и людей останавливают. Остановили и меня.

    Сотрудник сказал, что у меня много нарушений: превышение скорости, что-то со страховыми документами и так далее.

    После он добавил, что нужно проехать с ним в отделение для оформления протокола. На что я ответил, что спешу на тренировку. Но он продолжал: «Нет, ты поедешь в отделение полиции, по-другому нельзя».

    Что делать? Я позвонил клубному доктору. Он сказал, что мне, скорее всего, придется дать сотруднику полиции деньги, причем не сто или тысячу рублей, а много денег! Я ответил: «Пфф, хорошо». Инспектор подошел и спросил, что мы будем делать дальше: «Ты едешь в участок?».

    Тогда я спросил его: «Может, ты хочешь денег?» Он ответил: «Как ты вообще мог об этом подумать?! Я же инспектор, не могу брать взятки!». Затем сотрудник чуть отвернулся от меня и тихонько спросил: «Сколько?» Я сказал, что у меня есть тысяча долларов, он запросил пять тысяч. Сошлись на полутора.

    Когда мы договорились, я сказал, что с собой у меня нет наличных и нужно съездить в банкомат. Он ответил: «Нет проблем, следуй за мной». Представьте картину: я еду по городу в сопровождении полицейского на мотоцикле с сиреной, чтобы снять для него денег в банкомате, ха-ха! За одну транзакцию можно было обналичить максимум 500 долларов, так что я простоял у банкомата минут пять, прежде чем получил нужную сумму. Собрал деньги, протягиваю ему, а он в ответ: «Что ты делаешь!» После он открыл какую-то книжку, куда я положил купюры, не задавая никаких дополнительных вопросов.

    Очень забавная история. Наверное, в России это нормальная практика, ха-ха! Но когда я рассказываю о таком в Великобритании, мне просто никто не верит.

    – Неужели только раз вы влипали в ситуации на дорогах?

    – Была еще одна история, уже связанная с превышением скорости. Я ехал с тренировки. Скорость была большая, на такой же ехал и полицейский. Как вдруг он меня узнал и начал кричать: «О! Макгиди, мой друг, ха-ха!» Сразу спросил его, что теперь нужно будет делать, на что тот ответил: «Никаких проблем, все нормально, езжай». Он попросил лишь передать Карпину привет от него, а также пожелать команде удачи в сезоне.

    Ответил ему: «Спасибо, приятель, сделаю без проблем!» И такое случалось несколько раз. Наверное, это стало самым странным опытом жизни в вашей стране. В Великобритании такое невозможно себе представить. А в России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил.

    • Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.
    • По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.
    • На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2024 21:20
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    Комментарии (2)
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    Plyash
    1733954337
    Это многолетняя практика и добрая "традиция".Первый раз я откупился от дяди в милицейском мотоцикле "Урал" в далёком 1973г,дав рубль за езду без прав,дома забыл.А выпившим можно было откупиться минимум за трояк,а за пятёру или чирик могли и до дома сопроводить.Правда,жил я тогда не в Москве,а в любимом Магадане.Прекрасная юность.
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    7:1
    1733967874
    мне тоже никто не поверит даже в россии) история такова: бухнул как-то вечером, а в 10 утра (30 декабря, это важно) нужно было съездить в одно место. еду, значит, тормозит гаишник, спрашивает "пили?", я, естественно, говорю, что нет. просит дыхнуть (а от меня несёт). говорит "ясно, пили. что будем делать?". ну намёк понятен. говорю, что денег нет от слова совсем. открываю приложение qiwi кошелька, а там у меня всего 3 косаря было, показываю ему, говорю "вот всё, что есть" (хорошо, приложение сбера не открыл). он посмотрел, вернул права и сказал "можете ехать, больше за руль в нетрезвом виде не садитесь. с наступающим". сказать, что я ох*ел - ничего не сказать. и такое, оказывается, бывает.
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