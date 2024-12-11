МакГиди в подробностях рассказал, как давал взятку московскому гаишнику: «Наверное, для России это норма»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил, как откупался в Москве от гаишника.

– Самая безумная история, которая случались с вами в России за пределами футбольного поля?

– Одним воскресным утром я, как обычно, ехал на тренировку. Не знал, что в такое время посты ДПС буквально на каждом углу и людей останавливают. Остановили и меня.

Сотрудник сказал, что у меня много нарушений: превышение скорости, что-то со страховыми документами и так далее.

После он добавил, что нужно проехать с ним в отделение для оформления протокола. На что я ответил, что спешу на тренировку. Но он продолжал: «Нет, ты поедешь в отделение полиции, по-другому нельзя».

Что делать? Я позвонил клубному доктору. Он сказал, что мне, скорее всего, придется дать сотруднику полиции деньги, причем не сто или тысячу рублей, а много денег! Я ответил: «Пфф, хорошо». Инспектор подошел и спросил, что мы будем делать дальше: «Ты едешь в участок?».

Тогда я спросил его: «Может, ты хочешь денег?» Он ответил: «Как ты вообще мог об этом подумать?! Я же инспектор, не могу брать взятки!». Затем сотрудник чуть отвернулся от меня и тихонько спросил: «Сколько?» Я сказал, что у меня есть тысяча долларов, он запросил пять тысяч. Сошлись на полутора.

Когда мы договорились, я сказал, что с собой у меня нет наличных и нужно съездить в банкомат. Он ответил: «Нет проблем, следуй за мной». Представьте картину: я еду по городу в сопровождении полицейского на мотоцикле с сиреной, чтобы снять для него денег в банкомате, ха-ха! За одну транзакцию можно было обналичить максимум 500 долларов, так что я простоял у банкомата минут пять, прежде чем получил нужную сумму. Собрал деньги, протягиваю ему, а он в ответ: «Что ты делаешь!» После он открыл какую-то книжку, куда я положил купюры, не задавая никаких дополнительных вопросов.

Очень забавная история. Наверное, в России это нормальная практика, ха-ха! Но когда я рассказываю о таком в Великобритании, мне просто никто не верит.

– Неужели только раз вы влипали в ситуации на дорогах?

– Была еще одна история, уже связанная с превышением скорости. Я ехал с тренировки. Скорость была большая, на такой же ехал и полицейский. Как вдруг он меня узнал и начал кричать: «О! Макгиди, мой друг, ха-ха!» Сразу спросил его, что теперь нужно будет делать, на что тот ответил: «Никаких проблем, все нормально, езжай». Он попросил лишь передать Карпину привет от него, а также пожелать команде удачи в сезоне.

Ответил ему: «Спасибо, приятель, сделаю без проблем!» И такое случалось несколько раз. Наверное, это стало самым странным опытом жизни в вашей стране. В Великобритании такое невозможно себе представить. А в России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил.

Последним клубом 38-летнего МакГиди стал «Эйр» из 2-го по силе дивизиона Шотландии.

По ходу карьеры Эйден провел 93 матча за «Спартак» (2010-2013 годы), забил 13 голов, сделал 28 ассистов.

На счету МакГиди 92 матча за Ирландию, 5 голов.

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