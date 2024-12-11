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    • Уточненная информация про арест инвестора «Химок» Садыгова

    Уточненная информация про арест инвестора «Химок» Садыгова

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов помещен не в СИЗО, а под домашний арест.

    «Садыгов отправлен под домашний арест. Он был задержан еще в ноябре 2024 года, на него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

    Следствие просило арестовать бизнесмена, но в итоге суд отказал и отправил его под домашний арест. Несколько дней назад срок содержания был продлен», – написал источник.

    • Садыгов несколько лет спонсирует «Химки».
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • «Химки» вскоре могут назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

    UPD. Информация про домашний арест оказалась недостоверной. В действительно Садыгов находится в СИЗО и подозревается в мошенничестве и растрате.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Baza

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    11.12.2024 20:52
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    Комментарии (11)
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    FRZZ
    1733941696
    А кому он давал взятку, об этом история умалчивает?
    Ответить
    ...уефан
    1733943017
    ...Сидел он дома на диване И потирал в запястьях руки, Бубня тихонечко под нос -- "Арбитры наши - с у к и ")...
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1733950753
    Это все проделки Юрана!
    Ответить
    FWSPM
    1733954850
    Опять инсайдер промахнулся...с кем не бывает. Ну главное что абсолютно все уже разнесли эту чушь про СИЗО
    Ответить
    andr45
    1733987119
    А, что на это скажет Ванятка Карпов) Вонюшка, опохмеляйся быстрее! Ждем-с
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1734022948
    Чумазое насекомое, небось наркотой еще торговал "ценный специалист" аульный
    Ответить
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