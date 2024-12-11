Уточненная информация про арест инвестора «Химок» Садыгова

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов помещен не в СИЗО, а под домашний арест.

«Садыгов отправлен под домашний арест. Он был задержан еще в ноябре 2024 года, на него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Следствие просило арестовать бизнесмена, но в итоге суд отказал и отправил его под домашний арест. Несколько дней назад срок содержания был продлен», – написал источник.

Садыгов несколько лет спонсирует «Химки».

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

«Химки» вскоре могут назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

UPD. Информация про домашний арест оказалась недостоверной. В действительно Садыгов находится в СИЗО и подозревается в мошенничестве и растрате.

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