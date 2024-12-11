Петржела: «Я раскрыл Кержакова и Аршавина»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова Дугласа Сантоса, что он не собирается играть за сборную России.

«Если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Это комедия! Какая-то шутка получилась. Пусть едет в Бразилию тогда. Не понимаю, зачем так делают.

Вы верили, что он мог бы играть за сборную России? Я – никогда!

Я раскрыл Кержакова, Аршавина, Анюкова. Постоянно говорю: за Россию должны играть воспитанники, а не иностранцы «Зенита». Обидно за российских игроков», – сказал Петржела.

30-летний Дуглас Сантос куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.

Контракт Дугласа действует до 2027 года.

В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

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