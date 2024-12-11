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    Петржела: «Я раскрыл Кержакова и Аршавина»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова Дугласа Сантоса, что он не собирается играть за сборную России.

    «Если Дуглас Сантос хочет играть за сборную Бразилии, зачем ему гражданство РФ? Это комедия! Какая-то шутка получилась. Пусть едет в Бразилию тогда. Не понимаю, зачем так делают.

    Вы верили, что он мог бы играть за сборную России? Я – никогда!

    Я раскрыл Кержакова, Аршавина, Анюкова. Постоянно говорю: за Россию должны играть воспитанники, а не иностранцы «Зенита». Обидно за российских игроков», – сказал Петржела.

    • 30-летний Дуглас Сантос куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Контракт Дугласа действует до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    11.12.2024 22:25
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    Комментарии (6)
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    Спартач80
    1733946940
    Жила-была девочка Зина, в Санкт Петербурге. Был у неё богатейший спонсор и огромное покровительство. Все говорили о ней, как о недоступной недотроге, хотя все видели, как её пользуют в европе, все кому не лень... Тут решили наведаться пацаны самарские, закупились пивасом разливным, и к ней... И тут оказалось, что Зина на всё согласна, лишь бы наливали... Рассказали самарские пацаны соседским. А у тех и на пивас то денег нет, те решили ехать с тем, что есть. Самогонкой затарились и ну к Зинке, может тоже прокатит?! И ведь прокатило, Зинка опять оказалась слаба на передок, а особенно на задок. Всё это получилось потому, что Зинку взяли из самых низов, приодели, прифуфырили, и ну всем сказки рассказывать, о её благородном происхождении...
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    Тинез Розоп
    1733947079
    Наряд из дурки ещё не выехал?…
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    7:1
    1733969020
    шаву/кержа раскрыл давно покойный морозов, который тогда был главным тренером зенита. анюкова покупали из крыльев вообще готовым футболистом. там даже была история, когда губернатор (не федорищев) лично отговаривал его уезжать куда-либо, остаться в самаре. а тогда за анюковым много кто охотился, типа спартака и динамо, но победил зенит. петржела снова наквасился. завтра скажет, что он раскрыл халка, например. или глушенкова.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733979251
    Забавно, а что из других команд получили паспорта футболисты, типо ниче. Гнилой, словно бывший игрок свинарни
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