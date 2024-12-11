Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Арест Садыгова может быть связан с подозрительным матчем «Химок» с «Крыльями Советов»

    Арест Садыгова может быть связан с подозрительным матчем «Химок» с «Крыльями Советов»

    Арест инвестора «Химок» Туфана Садыгова может быть связан с футболом.

    «Одной из основных причин задержания бизнесмена может быть расследование подозрительного матча чемпионата России «Химки» – «Крылья Советов», который состоялся 24 апреля 2022 года.

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, в частности, упомянув эту встречу. В начале декабря губернатор Самарской области передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

    Еще одной причиной задержания Садыгова являются вопросы по реализации государственных контрактов, а также неуплаченные налоги и задержки по заработной плате сотрудникам. Долги компаний Садыгова могут составлять порядка 300 миллионов рублей», – написал источник.

    • Садыгов несколько лет спонсирует «Химки».
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • «Химки» вскоре могут назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Долги «Химок» близки к миллиарду, клуб на грани банкротства 4
    В суде рассказали, в чем обвиняют инвестора «Химок» Садыгова 9
    Инвестору «Химок» Садыгову избрали меру пресечения 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тинез Розоп
    1733943485
    Вы мне 36 , а я Вам игру?)…
    Ответить
    BRO_football
    1733943542
    Интересный матч. Тогда Химки выиграли 4:1. Хотя там в целом был весьма удачный отрезок для Химок. Подряд были побеждены Урал, Рубин, ЦСКА, через матч - Крылья Советов, а в последнем туре - Спартак. Всех проверить!
    Ответить
    russkiisergei
    1733946582
    первый пошел! следующие миллеровские огрызки!!!
    Ответить
    FRZZ
    1733948580
    Это ерунда, домашний арест не может быть связан с футболом. Из-за неуплаченных налогов может быть.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 