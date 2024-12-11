Арест Садыгова может быть связан с подозрительным матчем «Химок» с «Крыльями Советов»

Арест инвестора «Химок» Туфана Садыгова может быть связан с футболом.

«Одной из основных причин задержания бизнесмена может быть расследование подозрительного матча чемпионата России «Химки» – «Крылья Советов», который состоялся 24 апреля 2022 года.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил письмо в РПЛ с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией, в частности, упомянув эту встречу. В начале декабря губернатор Самарской области передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Еще одной причиной задержания Садыгова являются вопросы по реализации государственных контрактов, а также неуплаченные налоги и задержки по заработной плате сотрудникам. Долги компаний Садыгова могут составлять порядка 300 миллионов рублей», – написал источник.

Садыгов несколько лет спонсирует «Химки».

Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

«Химки» вскоре могут назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

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