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    • Рабинер возмутился изображением Бубнова в фильме про Черенкова

    Рабинер возмутился изображением Бубнова в фильме про Черенкова

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер обратил внимание на изображение Александра Бубнова в художественном фильме «Федя. Народный футболист».

    • Картина, посвященная Федору Черенкову, была в прокате осенью.
    • Бубнов был в «Спартаке» в 1983-1989 годах.
    • Он провел за команду 169 матчей в чемпионате, забил 3 гола.

    «Выведенный с первых дней Черенкова в команде (то есть с конца 70-х) образ внутреннего антагониста в коллективе Бубнова, который пришел в «Спартак» только в 83-м – зачем?

    Тем более, что и его состояние, как давно говорят, сопоставимо с Фединым, и такое тоже может по нему ударить. Мы же говорим о живых людях, и об этом не надо забывать», – написал Рабинер.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    11.12.2024 19:17
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    Комментарии (4)
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    Цугундeр
    1733934504
    Ты бы Хрюбинер за своей башкой следил ,а особенно за языком... Тварина бесстыжая.
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    Интерес
    1733935063
    Так надо.
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