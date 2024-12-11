Рабинер возмутился изображением Бубнова в фильме про Черенкова

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер обратил внимание на изображение Александра Бубнова в художественном фильме «Федя. Народный футболист».

Картина, посвященная Федору Черенкову, была в прокате осенью.

Бубнов был в «Спартаке» в 1983-1989 годах.

Он провел за команду 169 матчей в чемпионате, забил 3 гола.

«Выведенный с первых дней Черенкова в команде (то есть с конца 70-х) образ внутреннего антагониста в коллективе Бубнова, который пришел в «Спартак» только в 83-м – зачем?

Тем более, что и его состояние, как давно говорят, сопоставимо с Фединым, и такое тоже может по нему ударить. Мы же говорим о живых людях, и об этом не надо забывать», – написал Рабинер.

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