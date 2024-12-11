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    • Казаков: «У «Зенита» весной фантастически сложный календарь»

    Казаков: «У «Зенита» весной фантастически сложный календарь»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков оценил календарь «Зенита» в весенней части сезона РПЛ.

    «У «Зенита» фантастически сложный календарь оставшихся матчей.

    Выезды в Ростов, в Москву – к «Спартаку», «Локо» и «Динамо». Дома с «ЦСКА», «Рубином» и «Краснодаром».

    Впору вспомнить про проклятие 100-летия. «Динамо», «Спартак» и «Торпедо» в юбилейный сезон опростоволосились», – напомнил Казаков.

    • У «Зенита» 2 поражения в РПЛ подряд.
    • Команда идет на 2-м месте.
    • В мае «Зенит» отметит столетие.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    11.12.2024 18:57
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    Комментарии (7)
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    1733934920
    ПОжелаем присоединиться к трио "100 лет".Будет "проказница мартышка,осёл,козёл и косолапый мишка".
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    Garrincha58
    1733937047
    А что им сложный, если он дома проигрывают тем командам, которым вообще не должны проигрывать
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    Литейный 4 (returned)
    1733937234
    Зенит лёгких путей не ищет. Тем слаще будет чемпионство. Гыгыгы
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    VVM1964
    1733937718
    Пусть радуются, что им в конце года не пришлось со Спартаком играть !!!...
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    "supermax"
    1733942467
    Фантастически епт.... Как будто с супергероями Марвел играть собрались и параллельно в межзвездной лиге чемпионов ... Занесут как обычно куда надо , вот и весь календарь
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    FWSPM
    1733954649
    Пришло время решить газовый вопрос
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