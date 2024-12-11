Казаков: «У «Зенита» весной фантастически сложный календарь»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков оценил календарь «Зенита» в весенней части сезона РПЛ.

«У «Зенита» фантастически сложный календарь оставшихся матчей.

Выезды в Ростов, в Москву – к «Спартаку», «Локо» и «Динамо». Дома с «ЦСКА», «Рубином» и «Краснодаром».

Впору вспомнить про проклятие 100-летия. «Динамо», «Спартак» и «Торпедо» в юбилейный сезон опростоволосились», – напомнил Казаков.

У «Зенита» 2 поражения в РПЛ подряд.

Команда идет на 2-м месте.

В мае «Зенит» отметит столетие.

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