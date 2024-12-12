Бывший тренер «Зенита» высказался о необходимости перетряски в команде

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что штаб петербургского клуба начал нервничать из-за последних результатов.

– Я не соглашусь с тем, что «Зенит» «наелся» – нет, они стараются, они все в переживаниях, вы посмотрите, с какими лицами все сидели на скамейке запасных. Все прекрасно понимают, что такое проиграть две эти игры – потому что можно было процентов на 90 решить вопрос о чемпионстве двумя победами. Но вот так не идет... Надо исправлять.

По подбору игроков, по их уровню «Зенит» все равно самый сильный. А что происходит – тут надо быть внутри команды, чтобы это понимать. Но Сергей Семак не раз доказывал, что он умеет с этими людьми работать. Работа эта очень сложная, непростая, надеюсь, и сейчас они все подправят. Есть время, есть пауза.

– То есть, глобальных перетрясок не нужно?

– Нет, я не думаю, что тут требуется что-то такое, как многие пишут – что кого-то надо менять, продавать, выгонять. Состав достаточно сильный, возможно, даже с перебором.

Видимо, Семак просто занервничал. Потому что появление с «Акроном» на поле Ахметова меня удивило. Очередной выход Соболева – тоже не понимаю. Не доказали они оба, что они могут спасти игру. Я все ждал, что Ерохину дадут больше времени, но нет – а он может забить, его надо раньше выпускать.

Так что, повторюсь, видимо нервничают они там все на скамейке, ищут всякие варианты. Наверное, уже в процессе матча, когда нет «плана Б», все делается на ходу.

По итогам первой части сезона «Зенит» остался на втором месте в таблице, уступив лидерство «Краснодару» по результату личной встречи (0:2). У обеих команд по 39 очков после 18 туров.

В двух последних матчах «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

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