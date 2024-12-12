Егоров: «Посредник в трансфере Садулаева из «Ахмата» в «Зенит» очень смелый, раз допускает бесплатный переход»

Инсайдер и журналист Сергей Егоров прокомментировал информацию о трансфере Лечи Садулаева в «Зените».

«Чемпионат» накануне сообщил, что игрок может покинуть «Ахмат» летом бесплатно – в связи с истечением контракта.

Лечи всю карьеру проводит в «Ахмате».

В сезоне РПЛ у Лечи 17 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

«Вероятно, мы имеем дело с очень смелым посредником, который решил, что «грозненский клуб ничего не получит с этого трансфера».

Отметка его смелости (впрочем, можно назвать другое слово) даже выше той, которая есть у того человека, который решил сообщить губернатору Самары о долге в 36 миллионов рублей.

Как показали недавние события, даже из Казани с действующим контрактом не так-то просто уйти», – написал Егоров.

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