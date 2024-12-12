Спортивный директор клубов «Ред Булла» Шредер отказал «Спартаку»

«Спартак» контактировал с немецким спортивным директором системы «Ред Булл» Рувеном Шрeдером.

По данным Metaratings.ru, после прихода Юргена Клоппа в систему «РБ» на должность директора по международным связям, Шрeдер был готов обсуждать различные варианты, но отказался от варианта со «Спартаком» и в общем от работы в России.

На тот момент он был в «Лейпциге», но выбрал продолжить работу внутри системы в «Ред Булл» – в «Зальцбурге».

49-летний Шредер начал работу с австрийским клубом с 1 декабря, его контракт рассчитан до 2028 года.

Он работал в «РБ Лейпциг» с апреля 2023 года, а ранее, с июня 2021-го по октябрь 2022 года, работал в «Шальке».

Шредер был профессиональным футболистом в 1999-2011 годах, провел несколько матчей за «Бохум» в Бундеслиге в сезоне-2000/01.

«Спартак» остается без спортивного директора с 10 ноября после ухода с этой должности Томаша Амарала.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов