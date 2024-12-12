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    • Спортивный директор клубов «Ред Булла» Шредер отказал «Спартаку»

    Спортивный директор клубов «Ред Булла» Шредер отказал «Спартаку»

    «Спартак» контактировал с немецким спортивным директором системы «Ред Булл» Рувеном Шрeдером.

    По данным Metaratings.ru, после прихода Юргена Клоппа в систему «РБ» на должность директора по международным связям, Шрeдер был готов обсуждать различные варианты, но отказался от варианта со «Спартаком» и в общем от работы в России.

    На тот момент он был в «Лейпциге», но выбрал продолжить работу внутри системы в «Ред Булл» – в «Зальцбурге».

    • 49-летний Шредер начал работу с австрийским клубом с 1 декабря, его контракт рассчитан до 2028 года.
    • Он работал в «РБ Лейпциг» с апреля 2023 года, а ранее, с июня 2021-го по октябрь 2022 года, работал в «Шальке».
    • Шредер был профессиональным футболистом в 1999-2011 годах, провел несколько матчей за «Бохум» в Бундеслиге в сезоне-2000/01.
    • «Спартак» остается без спортивного директора с 10 ноября после ухода с этой должности Томаша Амарала.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    12.12.2024 11:25
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1733992268
    Шорт-лист претендентов неизбежно и стремительно сокращается,и на горизонте уже видны машущие потными ручонками "мостовые".
    Ответить
    NewLife
    1733996708
    Шредер отказал, надо еще Шольца спросить))
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    alefreddy
    1734029508
    мы теперь плакать будем
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