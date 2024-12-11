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    Микулик пошутил на тему ареста Садыгова за мелкую взятку

    Журналист Сергей Микулик отреагировал на арест инвестора «Химок» Туфана Садыгов за мелкое взяточничество.

    «На Туфана Садыгова сегодня возбуждено дело по статье мелкое взяточничество.

    Дал немного денег Франку Артиге, чтобы он с «Динамо» (1:4) сына в старте выпустил?» – написал Микулик.

    • Садыгов несколько лет спонсирует «Химки».
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • «Химки» вскоре могут назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Сергея Микулика

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    11.12.2024 21:12
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