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    Черышев сравнил Соболева с Раулем

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев оценил ситуацию форварда «Зенита» Александра Соболева.

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

    «Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. Хотя команда создавала ему моменты, у него было много случаев, когда он промахивался, хотя раньше забивал такие моменты. И это в «Реале»! Бывает такое, что мяч просто не идет в ворота. Ну просто не фарт. Тут тебя судьба проверяет на прочность. Сломаешься – слетишь и сядешь на банку.

    Соболеву нужно время. Пускай он продолжает работать, пускай старается. Гол к нему обязательно придет. Придет и раскрепостит его. Пресса очень давит на него, это негативно сказывается на футболисте. Никто не смотрит, какой объем работы он выполняет», – сказал Черышев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    11.12.2024 19:40
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1733935587
    Сравнить Соболева с Раулем-это сильно))
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733936398
    Совсем **** дался? Марать имя Рауля…
    Ответить
    Mirak92
    1733937678
    Черышев походу у того же барыги берет, что и Мостовой
    Ответить
    ВежливыйХам
    1733938485
    чаво чаво ..... так ведь разные ноги
    Ответить
    nik55
    1733939569
    ты сам 0 и он такой же
    Ответить
    ...уефан
    1733940024
    ...Димон, да мы ж не против готовы, хоть годами ждать!)...
    Ответить
    zigbert
    1733941443
    Этот период у Рауля можно даже не принимать во внимание потому что за свою карьеру он забил столько голов что Соболеву даже во сне не присниться. Он 16 лет выступал за Реал, был лучшим бомбардиром в истории этого клуба. Капитан сборной Испании, за которую выступал 10 лет. Обладатель всевозможных титулов и званий. Соболев же пошел по пути наименьшего сопротивления и вряд ли он станет легендой какого нибудь клуба.
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    serhio80
    1733948256
    Не, ну если обрубить ему интернет во время стрима) может и разозлиться)
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    FWSPM
    1733954777
    Обьем да шикарный
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    Plyash
    1733955057
    Где Рауль и где дельфин,только имя легенды замарал...К психиатру сходи,Черышев.Обязательно.
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