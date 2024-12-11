Черышев сравнил Соболева с Раулем

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев оценил ситуацию форварда «Зенита» Александра Соболева.

У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.

Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. Хотя команда создавала ему моменты, у него было много случаев, когда он промахивался, хотя раньше забивал такие моменты. И это в «Реале»! Бывает такое, что мяч просто не идет в ворота. Ну просто не фарт. Тут тебя судьба проверяет на прочность. Сломаешься – слетишь и сядешь на банку.

Соболеву нужно время. Пускай он продолжает работать, пускай старается. Гол к нему обязательно придет. Придет и раскрепостит его. Пресса очень давит на него, это негативно сказывается на футболисте. Никто не смотрит, какой объем работы он выполняет», – сказал Черышев.

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