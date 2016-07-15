Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Генподрядчик «Зенит Арены»: «Стадион не будет готов к проведению Кубка Конфедераций»

    Генеральный подрядчик строительства «Зенит-Арены» компания «Инжтрансстрой-Спб» выступила с официальным заявлением по поводу ситуации со стадионом на Крестовском острове. Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга приняла решение расторгнуть контракт с «Инжтрансстрой-Спб».

    «Для нас совершенно очевидно, что решение заказчика строительства стадиона на Крестовском острове вручить уведомление о расторжении контракта продиктовано не стремлением способствовать улучшению ситуации со строительством стадиона или решить накопившиеся проблемы, а очевидным желанием заставить подрядчика стать более сговорчивым. Например, от подрядчика требуется заключать в течение суток договоры с субподрядчиками. При этом вопросы сроков сдачи объекта и качества строительства Комитет по строительству Санкт-Петербурга не волнуют.

    Представители генподрядчика уже не первый месяц испытывают давление со стороны заказчика, хотя наши обязательства по продолжению строительных работ мы реализуем в полном объеме. Однако замена генподрядчика на этапе, когда стадион готов на 85 процентов официально принятых работ, делает невозможными обязательства завершить строительство в течение 11 месяцев. Подобные непоследовательные решения комитета по строительству Санкт-Петербурга, а также постоянно меняющиеся условия, отсутствие согласованной проектной документации, нерешенные вопросы с финансированием означают лишь, что стадион не будет готов к проведению Кубка Конфедераций.

    Складывается впечатление, что заказчик осознал, что уклонение от принятия решений по проекту создало реальную угрозу срыва строительства и ищет способ «переложить вину» на генподрядчика. Кроме того, мы подвергаем сомнению, что в текущих условиях заказчик будет в силах найти на рынке другого достаточно профессионального генподрядчика для выполнения необходимого объема работ в условиях сжатых сроков и существующих сложностей с финансированием и документацией.

    Мы уже обратились к соответствующим органом власти и намерены использовать все существующие правовые возможности для защиты нашей позиции. Мы также надеемся, что федеральные органы власти, для которых чемпионат мира имеет значительно большее значение, чем для Комитета по строительству города Санкт-Петербург, активно включатся в данную ситуацию», – говорится в заявлении.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 15 июля 2016, 20:13

      в Краснодаре уже через два месяца будет открыт стадион мирового уровня))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 15 июля 2016, 19:13

      Это полный абзац...., беспредел.... Кто хочет поговорить напрямую (и все что думает высказать), с застройщиком можно написать ему "в контакте"....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 19:07

      ....та вы посмотрите, за какое время был построен стадионище в казани!!!!!....млядь, сталина на вас нет!!!!....ни как не могут решить - кто будет пилить бюджет: заказчик или исполнитель

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2016, 18:26

      Да отдайте уже Краснодару питерскую заявку, делов то.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 июля 2016, 18:24

      Кубок конфедерации на Петровском будет уютненько. Там красиво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июля 2016, 18:24

      Стихия из футбольного стадиона сделает бассейн.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 июля 2016, 17:36

      Бомжатник пусть на колхозном поле играет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июля 2016, 17:35

      " отсутствие согласованной проектной документации".Это,бл..ь,ещё как ?Они,что,сортир общественный на сорок посадочных мест строить взялись,или громадный стадион?Теперь понятно,почему цены на это сооружение скакали, как ненормальные.Воруй-не хочу,а проектная документация будет в конце состряпана.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 15 июля 2016, 17:05

      УБлюдки уже разворовали при строительстве стадика милиарды, а им все мало, еще неси и неси. Харя уже в 7 подбородках, даже не крутиться, фу блть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 15 июля 2016, 16:00

      давайте обратно на вираж!петровский ждёт

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11