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Генподрядчик «Зенит Арены»: «Стадион не будет готов к проведению Кубка Конфедераций»

15 июля 2016, 13:47
30

Генеральный подрядчик строительства «Зенит-Арены» компания «Инжтрансстрой-Спб» выступила с официальным заявлением по поводу ситуации со стадионом на Крестовском острове. Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга приняла решение расторгнуть контракт с «Инжтрансстрой-Спб».

«Для нас совершенно очевидно, что решение заказчика строительства стадиона на Крестовском острове вручить уведомление о расторжении контракта продиктовано не стремлением способствовать улучшению ситуации со строительством стадиона или решить накопившиеся проблемы, а очевидным желанием заставить подрядчика стать более сговорчивым. Например, от подрядчика требуется заключать в течение суток договоры с субподрядчиками. При этом вопросы сроков сдачи объекта и качества строительства Комитет по строительству Санкт-Петербурга не волнуют.

Представители генподрядчика уже не первый месяц испытывают давление со стороны заказчика, хотя наши обязательства по продолжению строительных работ мы реализуем в полном объеме. Однако замена генподрядчика на этапе, когда стадион готов на 85 процентов официально принятых работ, делает невозможными обязательства завершить строительство в течение 11 месяцев. Подобные непоследовательные решения комитета по строительству Санкт-Петербурга, а также постоянно меняющиеся условия, отсутствие согласованной проектной документации, нерешенные вопросы с финансированием означают лишь, что стадион не будет готов к проведению Кубка Конфедераций.

Складывается впечатление, что заказчик осознал, что уклонение от принятия решений по проекту создало реальную угрозу срыва строительства и ищет способ «переложить вину» на генподрядчика. Кроме того, мы подвергаем сомнению, что в текущих условиях заказчик будет в силах найти на рынке другого достаточно профессионального генподрядчика для выполнения необходимого объема работ в условиях сжатых сроков и существующих сложностей с финансированием и документацией.

Мы уже обратились к соответствующим органом власти и намерены использовать все существующие правовые возможности для защиты нашей позиции. Мы также надеемся, что федеральные органы власти, для которых чемпионат мира имеет значительно большее значение, чем для Комитета по строительству города Санкт-Петербург, активно включатся в данную ситуацию», – говорится в заявлении.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (30)
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Lilipyt
1468580560
Любая другая иностранная организация построит быстрее и качественнее, за те же деньги.
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Garrincha58
1468581580
Почему Власти страны смотрят на все это сквозь пальцы и чего то ждут всех сажать и правительство города и кто строил отобрать лицензию таким строителям и никогда не разрешать заниматься этой сферой деятельности Эта комедия и позор на весь мир в наглую воруют и ничего не боятся это значит что все происходит с подачи сверху
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RUSTY8
1468583870
предлагаю заморозить строительство на Крестовски-арена, и включить ее в архитектурно-историческое наследие города, будет такой же городской достопримечательностью, как недостроенный собор в Барселона, хотя бы туристами казну можно пополнит...также необходимо надо собрать научно-исследовательскую группу (желательно, из астрофизиков), и изучить сие "Гаргантюа", поглощающую сотни миллионов заморских рублей
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alex1951
1468584886
Жульё - и те и другие.... Пора на посадку! Баланда ждет!
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30регион
1468587647
давайте обратно на вираж!петровский ждёт
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Loko_Roma
1468591558
УБлюдки уже разворовали при строительстве стадика милиарды, а им все мало, еще неси и неси. Харя уже в 7 подбородках, даже не крутиться, фу блть.
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yorgenbarenz
1468593350
" отсутствие согласованной проектной документации".Это,бл..ь,ещё как ?Они,что,сортир общественный на сорок посадочных мест строить взялись,или громадный стадион?Теперь понятно,почему цены на это сооружение скакали, как ненормальные.Воруй-не хочу,а проектная документация будет в конце состряпана.
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REDWHITE_
1468593403
Бомжатник пусть на колхозном поле играет)))
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Тraumtanzеr
1468596391
Да отдайте уже Краснодару питерскую заявку, делов то.
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никита голоян
1468602823
в Краснодаре уже через два месяца будет открыт стадион мирового уровня))))
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