Генподрядчик «Зенит Арены»: «Стадион не будет готов к проведению Кубка Конфедераций»

Генеральный подрядчик строительства «Зенит-Арены» компания «Инжтрансстрой-Спб» выступила с официальным заявлением по поводу ситуации со стадионом на Крестовском острове. Напомним, ранее администрация Санкт-Петербурга приняла решение расторгнуть контракт с «Инжтрансстрой-Спб».

«Для нас совершенно очевидно, что решение заказчика строительства стадиона на Крестовском острове вручить уведомление о расторжении контракта продиктовано не стремлением способствовать улучшению ситуации со строительством стадиона или решить накопившиеся проблемы, а очевидным желанием заставить подрядчика стать более сговорчивым. Например, от подрядчика требуется заключать в течение суток договоры с субподрядчиками. При этом вопросы сроков сдачи объекта и качества строительства Комитет по строительству Санкт-Петербурга не волнуют.

Представители генподрядчика уже не первый месяц испытывают давление со стороны заказчика, хотя наши обязательства по продолжению строительных работ мы реализуем в полном объеме. Однако замена генподрядчика на этапе, когда стадион готов на 85 процентов официально принятых работ, делает невозможными обязательства завершить строительство в течение 11 месяцев. Подобные непоследовательные решения комитета по строительству Санкт-Петербурга, а также постоянно меняющиеся условия, отсутствие согласованной проектной документации, нерешенные вопросы с финансированием означают лишь, что стадион не будет готов к проведению Кубка Конфедераций.

Складывается впечатление, что заказчик осознал, что уклонение от принятия решений по проекту создало реальную угрозу срыва строительства и ищет способ «переложить вину» на генподрядчика. Кроме того, мы подвергаем сомнению, что в текущих условиях заказчик будет в силах найти на рынке другого достаточно профессионального генподрядчика для выполнения необходимого объема работ в условиях сжатых сроков и существующих сложностей с финансированием и документацией.

Мы уже обратились к соответствующим органом власти и намерены использовать все существующие правовые возможности для защиты нашей позиции. Мы также надеемся, что федеральные органы власти, для которых чемпионат мира имеет значительно большее значение, чем для Комитета по строительству города Санкт-Петербург, активно включатся в данную ситуацию», – говорится в заявлении.