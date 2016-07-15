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    «Спартак» в ЛЕ сыграет с «Клифтонвиллом» или АЕКом, «Краснодар» – с «Хартсом» или «Биркиркарой»

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой определились соперники российских клубов – «Спартака» и «Краснодара».

    «Спартак» сыграет с победителем пары АЕК (Ларнака, Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия). Соперником «Краснодара» станет победитель противостояния «Хартс» (Шотландия) – «Биркиркара» (Мальта).

    Первые матчи пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.

    Третий отборочный раунд Лиги Европы

    «Локомотив» Загреб (Хорватия) или РоПС Рованиеми (Финляндия) – «Ворскла»

    «Сент-Этьен» – АЕК Афины

    АЕК Ларнака (Кипр) или «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) –«Спартак»

    «Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Тель-Авив или «Кайрат»

    «Войводина» (Сербия) или «Коннахс Куэй» (Уэльс) – «Динамо» Минск или «Сент-Патрикс» (Ирландия).

    «Хартс» (Шотландия) или «Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар»

    «Партизан» или «Заглембе» – «Стремсгодсет» (Норвегия) или «Сендерйюске» (Дания)

    «Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло»

    «Левадия» (Эстония) или «Славия» Прага – «Риу Аве»

    АЗ Алкмар – «Яннина» (Греция») или «Одд» (Норвегия)

    «Слован» Братислава или «Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль) или «Омония» (Кипр)

    АИК (Швеция) или «Европа» (Гибралтар) – «Панатинаикос»

    «Аустрия» или «Кукеси» (Албания) – «Ширак» (Армения) или «Спартак» Трнава (Словакия)

    «Зимбру» (Молдавия) или «Османлыспор» (Турция) – «Маккаби» Хайфа или «Нымме Калью» (Эстония)

    «Абердин» (Шотландия) или «Вентспилс» (Латвия) – «Марибор» или «Левски» (Болгария)

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 14:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 15 июля 2016, 23:31

      Соперники проходимые, так что удачи и успеха нашим клубам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 июля 2016, 20:27

      Клифтонвиллу ещё не проигрывали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > Zeff 16 июля 2016, 02:01

      Нужно верить в Спартак. Глядишь проиграют.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 15 июля 2016, 18:37

      АлкмААр - с двумя А пишется... Ребят... Вы то Алмаакр пишите, то Алкмар... Пишите ПРАВИЛЬНО! На сайте постоянно дофигище ошибок, что орфографических, что с названием команд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 15 июля 2016, 16:30

      Удачи «Спартаку» и «Краснодару» ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 июля 2016, 15:53

      Вперёд Россия!

      1
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      Рейтинг: +57

      Kos77 15 июля 2016, 15:45

      Dебил литман уже здесь)) аха-ха

      Лучше бы свой помоечный стадик строил)) аха-ха

      2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 июля 2016, 14:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак-Аек победитель АеК однозначно,а Краснодар-Хартс победа Краснодара.

      -7
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm > hodyrev 15 июля 2016, 14:44

      что тут делает бомж?

      4
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