  ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

Сегодня, 00:36

Стали известны все участники последнего отборочного этапа Лиги Европы-2025/26.

В раунде плей-офф сыграют следующие пары:

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) – «Динамо Киев» (Украина)

«Шкендия» (Северная Македония) – «Лудогорец» (Болгария)

«Слован» (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария)

«Мальме» (Швеция) – «Сигма» (Чехия)

«Панатинаикос» (Греция) – «Самсунспор» (Турция)

«Абердин» (Шотландия) – ФКСБ (Румыния)

«Лех» (Польша) – «Генк» (Бельгия)

«Мидтьюлланд» (Дания) – КуПС (Финляндия)

«Линкольн» (Гибралтар) – «Брага» (Португалия)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Утрехт» (Нидерланды)

«Бранн» (Норвегия) – «АЕК Ларнака» (Кипр)

«Риека» (Хорватия) – ПАОК (Греция)

  • Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные – 28 августа.

Еще по теме:
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
Источник: «Бомбардир»
  • Читайте нас: 