ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы

Стали известны все участники последнего отборочного этапа Лиги Европы-2025/26.
В раунде плей-офф сыграют следующие пары:
«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) – «Динамо Киев» (Украина)
«Шкендия» (Северная Македония) – «Лудогорец» (Болгария)
«Слован» (Словакия) – «Янг Бойз» (Швейцария)
«Мальме» (Швеция) – «Сигма» (Чехия)
«Панатинаикос» (Греция) – «Самсунспор» (Турция)
«Абердин» (Шотландия) – ФКСБ (Румыния)
«Лех» (Польша) – «Генк» (Бельгия)
«Мидтьюлланд» (Дания) – КуПС (Финляндия)
«Линкольн» (Гибралтар) – «Брага» (Португалия)
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Утрехт» (Нидерланды)
«Бранн» (Норвегия) – «АЕК Ларнака» (Кипр)
«Риека» (Хорватия) – ПАОК (Греция)
- Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные – 28 августа.
Источник: «Бомбардир»