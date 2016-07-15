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    «Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в 3-м отборочном раунде ЛЧ

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой определился соперника «Ростова». Команда Курбана Бердыева встретится с «Андерлехтом» из Бельгии.

    Матчи запланированы на 26/27 июля и 2/3 августа. Первую встречу ростовская команда проведет на своем поле.

    Третий отборочный раунд Лиги чемпионов

    Путь представителей лиг

    «Аякс» – ПАОК

    «Спарта» Прага – «Стяуа»

    «Шахтер» Донецк – «Янг Бойз»

    «Ростов» – «Андерлехт»

    «Фенербахче» – «Монако»

    Путь чемпионов

    «Русенборг» или «Норчепинг» – АПОЭЛ или «Нью-Сэйнтс»

    «Динамо» Загреб или «Вардар» – «Динамо» Тбилиси или «Алашкерт»

    «Олимпиакос» – «Шериф» или «Хапоэль» Беэр-Шева

    «Астана» или «Жальгирис» – «Селтик» или «Линкольн»

    «Тренчин» или «Олимпия» Любляна – «Легия» или «Зриньски»

    «Виктория» Пльзень – «Карабах» или «Дюделанж»

    «Астра» – «Копенгаген» или «Крузейдерс»

    БАТЭ или «Сейняйоки» – «Хабнарфьордюр» или «Дандолк»

    «Лудогорец» или «Младост» – «Црвена Звезда» или «Валлетта»

    «Партизани» или «Ференцварош» – «Зальцбург» или «Лиепая»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 13:23
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 18 июля 2016, 10:17

      ростов поборется но будет тяжело

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 15 июля 2016, 22:31

      Азмун может доиграться до дисквалификации. На счет Ростова ,если честно ,то шансы есть ,но их мало. Болельщикам Ростова терпения и понимания к своей команде. Автобусмэну удачи.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 15 июля 2016, 19:12

      Ростову УДАЧИ! Фенербахче-Монако сильная пара

      4
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 15 июля 2016, 18:36

      Нашим соседям только удачи !!!!! Вперёд ростов!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 15 июля 2016, 17:18

      Предстоящие матчи покажут реальный уровень Ростова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 15 июля 2016, 16:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шансов ноль, просто потому что их нет.

      -6
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > neveldomha 15 июля 2016, 16:09

      Как и мозгов у тебя.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha > Yurok161 15 июля 2016, 16:55

      Наивность - это есть признак дураков.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > neveldomha 15 июля 2016, 17:26

      Посмотрим,куда твоя наивность приведет.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 июля 2016, 15:41

      Ростову только победы, пора уже в Европе пошухарить, а то они там закисли.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 15 июля 2016, 15:30

      Ростову огромной удачи,Вы можете.

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 июля 2016, 14:34

      Тяжело будет. Очень тяжело. Опыта выступлений в еврокубках нет.

      2
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      Рейтинг: +31

      user3618 15 июля 2016, 14:25

      Народ, а Ростов кем-нибудь усилился ? Или Ростов собирается одним составом выживать, ведь ответственность высокая, за Российский футбол бьются.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > user3618 15 июля 2016, 14:31

      Усиление будет.На просмотре несколько игроков,но кто и откуда скрывают.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Yurok161 15 июля 2016, 15:26

      Вопрос останется Азмун или нет.Тогда и будут брать

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 15 июля 2016, 15:31

      Даже если продуем,опыт хороший.А пока ничего не понятно,что за усиление,что с Азмуном,где билеты....

      -2
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